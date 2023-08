La tragedia sull’Aurelia e il dolore Domani l’addio a Monica Rosi Le esequie nella chiesa di La Scala

La Procura di Grosseto ha dato il nulla osta ed i familiari di Monica Rosi, si apprende, hanno potuto fissare le esequie. Si terranno sabato mattina, alle 9,15, nella chiesa di La Scala, la frazione di San Miniato di cui era originaria la 46enne insegnante dell’istituto Buonarroti morta insieme al marito, Giovanni Cardinali, 54 anni, nel tragico schianto di domenica pomeriggio sull’Aurelia, nel grossetano.

A La Scala, vivono i genitori della giovane, Rossano e Anna Maria, persone conosciutissime e molto stimate, che hanno lavorato a lungo all’ospedale di San Miniato. Monica Rosi con Giovanni Cardinali, invece, era andata a vivere poco distante, nella piccola frazione di Molino d’Egola, sempre nel Comune di San Miniato. Il grave incidente è accaduto sulla variante Aurelia in provincia di Grosseto, vicino allo svincolo di Gavorrano. L’auto sulla quale viaggiava la coppia (una Renault Capture) stava percorrendo l’arteria in direzione di Livorno, e intorno alle 16 è andata fuori strada, ha urtato un pino e si è rovesciata.. Quando il personale del 118 è arrivato sul posto per Cardinali non c’è stato nulla da fare. Le disperate manovre di rianimazione dei soccorritori erano riuscite a far ripartire il cuore della donna che però è morta, poche ore dopo, all’ospedale di Siena.

Le esequie di Giovanni Cardinali, non sono ancora state fissate. Cardinali era originario di Sezze, in provincia di Latina. Da anni viveva in Toscana e lavorava all’aeroporto di Pisa. Da quanto abbiamo appreso l’ultimo addio al 54enne dovrebbe tenersi, appena ci sarà il nulla osta, nella sua città d’origine.

Carlo Baroni