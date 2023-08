La tragedia in Aquarno "Se emergeranno colpe non si facciano sconti"

di Carlo Baroni

Dopo mezz’ora di presidio davanti ai cancelli, una delegazione di sindacati ha incontrato i vertici del Consorzio Aquarno di Santa Croce dove, il giorno precedente, due operai impegnati in quota nello smontaggio della copertura, sono caduti all’interno di una vasca dell’impianto di depurazione. Alberto Fontanelli, 44 anni di Pontedera è morto pochi minuti dopo la caduta; il collega Manuele Tulliani di Castelfranco è ricoverato a Cisanello. A riferire l’esito dell’incontro è Alessandro Condorti (Cgil): "Un primo incontro importante – dice il sindacalista – perchè abbiamo trovato la disponibilità dell’azienda ad avviare un percorso comune utile a capire cosa sia successo, ma andare anche oltre, per comprendere cosa sia possibile fare in futuro perché non accada più". Un discorso che riprenderà dopo le ferie, e dopo un’asseblea con i lavoratori.

Mai in Aquanro c’erano stati infortuni mortali. Manrico Carlini (Usb) è un ex lavoratore dell’impinto. "Non ci sono mai stati fatti tanto gravi – ricorda –. Tanti anni fa un operaio cadde in una vasca, ma ce la fece a riemergere e venne recuperato subito. Stavolta è tutto drammaticamene diverso, e va capito cosa non ha funzionato". "Un lavoratore deve tornare a casa la sera – sottolinea Marco Comparini (cgil Pisa) –. Le leggi vanno fatte anche a prova di errore: può darsi che un lavoratre sbagli, tutti si sbaglia quando si lavora. Ma il prezzo non può eessere la morte". "Qualcosa è successo – sottolinra Loris Mainardi (Cgil Toscana) –. Non si deve morire per una svista. Da anni di quando succede qualcosa brutto sui luoghi di lavoro è sempre colpa dei lavoratori. Questa storia deve finire".

"Un episodio gravissimo – aggiunge ancora Conforti – che, peraltro, accade in un’azienda che ha sempre tenuta alta l’asticella della sicurezza; anche la scorsa settimana i dipendenti avevano fatto formazione. Questo deve essere motivo di riflessione e di azione".

"Attendiamo di conoscere dagli organi di controllo la dinamica di quanto accaduto – speiga una nota della Cgil –, ma chiediamo fin da subito che vengano accertate al più presto le eventuali responsabilità e là dove risultassero colpe o negligenze su chi doveva far rispettare le norme di sicurezza paghi senza sconto". Tante le prese di posizione. Di "un’altra tragedia della guerra civile silenziosa che ogni giorno si consuma nel Paese", parla invece il Partito Comunista. Il sindaco di Pontedera Matteo Franconi si stringe ai familiari della vittima: "Alberto era un nostro concittadino e ha perso la vita lavorando. La morte è sempre dolorosa, quella sui luoghi di lavoro inaccettabile".

Anche il presidente dell’Associazione Conciatori, Ezio Castellani "a nome di tutti i conciatori del distretto esprime le più profonde condoglianze alla famiglia di Alberto Fontanelli. Esprime altresì la sua solidarietà anche al collega ferito ricoverato in gravi condizioni. In questo momento, la tragedia che ha colpito il comparto è così grande che il pensiero è esclusivamente rivolto alle due famiglie dei dipendenti di Aquarno".