La tragedia in Aquarno Lunedì ci sarà l’autopsia

di Carlo Baroni

Sarà effettuata lunedì, si apprende, alla medicina legale di Pisa, l’autopsia disposta dalla Procura della Repubblica sul corpo di Alberto Fontanelli, 44 anni, di Pontedera, l’operaio deceduto dopo la caduta in una vasca del depuratore Aquarno. Il collega, Manuele Tuliani, 45 anni di Castelfranco, è ricoverato all’ospedale di Cisanello a Pisa, ma non è più in pericolo di vita. I due operai erano impegnati in quota nello smontaggio della copertura di una vasca di ispessimento fanghi.

Le indagini sulle cause del mortale incidente sul lavoro sono affidate ai tecnici della medicina del lavoro dell’Asl Toscana Centro. Gli accertamenti e le verifiche, in gran parte compiuti mercoledì dopo l’infortunio, sono ancora in corso con approfondimenti specifici. In una breve nota il Consorzio Aquarno – oltre stringersi ai familiari della vittima del tragico infortunio, ed esprimendo vicinanza al collega rimasto ferito – spiega che sta collaborando con le autorità per le indagini corso, affinché sia chiarita con completezza la dinamica dell’accaduto". Anche il Consorzio Depuratore di Santa Croce sull’Arno Spa – con una comunicato – si dice "vicino ai familiari del dipendente deceduto e di quello attualmente ricoverato in ospedale".

Intanto ci sono ancora prese di posizione su questa ulteriore tragedia del lavoro che ha scioccato la zona e la Toscana. " Alberto e Manuele rappresentano l’esempio di come l’abbassamento delle tutele per i lavoratori in generale colpisce anche chi è esperto, sicuramente non improvvisato, per certi versi garantito. Ma non abbastanza", si legge in una nota di Rifondazione Comunista che ricorda l’impegno del partito per l’istituzione del reato di "omicidio sul lavoro", s"u cui stiamo raccogliendo le firme per presentare una legge di iniziativa popolare". "Da gennaio a giugno 2023 le denunce per infortuni sul lavoro in Toscana sono state 23.401 i morti 21 – si legge in una nota del sindacato di Base Pisa –: qualcuno sostiene che i dati sono in vistoso calo rispetto al 2022, tuttavia i conti si fanno a fine anno e già nel primo trimestre i morti sul lavoro su scala nazionale risultavano in crescita del 4%". "Preoccupa l’assuefazione nel mondo del lavoro - chiosa la nota – all’idea che i morti e gli infortuni siano una sorta di elemento ineluttabile".