La tragedia della strada, chi era la vittima di via Montevisi

Carlo Baroni

CASCIANATERME -LARI

I soccorritori del 118 ed i carabinieri della compagnia di Pontedera li hanno trovati entrambi sotto choc; il 22 enne della zona che con la sua Fiat 500 ha investito due pedoni in via Montevisi; e uno dei due feriti che si è visto morire l’amico a fianco. Il 53enne Marco Burgalassi di Casciana Terme, è morto sul colpo per le lesioni riportate nell’impatto con l’automobile. Quando sono arrivati i soccorsi il paziente era già in arresto cardiaco e il medico ha tentato di rianimarlo, ma le manovre sono risultate vane. Per Burgalassi, un uomo molto conosciuto e apprezzato, amante delle passeggiate, del trekking e della montagna, non c’era purtroppo più nulla da fare. L’orologio della vita aveva drammaticamente rimesso le lancette per la tarda serata di lunedì, proprio durante una delle sue camminate in compagnia di un amico con cui condivideva questa passione. Si tratta di un coetaneo di Pontedera che è rimasto lievemente ferito, anche se è arrivato, appunto, sotto choc al pronto soccorso del "Lotti" per la tragedia che si era consumata al suo fianco, in quella via Montevisi buia e stretta: la morte dell’amico a pochi centimetri da lui.

Erano da poco passate le 21 quando la passeggiata di Burgalassi e dell’amico arriva in quella strada nelle vicinanze del Tiro a Segno. "Non li ho visti, era buio", ha continuato a ripetere – si apprende – il giovane l’automobilista ai carabinieri arrivati per ricostruire la dinamica del sinistro dagli esiti fatali. Il ragazzo alla guida della macchina ha centrato i due amici che, a piedi, stavano camminando in direzione del ponte Pollino. L’’urto è stato tremendo ed ha scaraventao a terra l’uomo che camminava sul lato lungo la carreggiata, l’amico era più spostato all’esterno dell’asfalto.

La dinamica , tuttavia, è ancora al vaglio dei militari dell’Arma della città – al comando del tenente colonnello Carmine Gesualdo – che metteranno sotto la lente rilievi e misurazioni in rapporto alle circostanze di luogo e di tempo del sinistro dalle conseguenze drammatiche. Il tutto, unito anche alla testimonianza del ferito che si trovava con la vittima, potranno dare un copione alla tragedia. L’automobilista, che si è immediatamente fermato dopo l’impatto, è stato sottoposto agli accertamenti di rito: le verifiche hanno dato esito negativo. Il 22enne è indagato per omicidio stradale e, come atto dovuto, i carabinieri hanno disposto il ritiro della patente di guida. La salma di Marco Burgalassi è stata trasferita in medicina legale a Pisa a disposizione dell’autorità giudiziaria per gli accertamenti autoptici che il magistrato vorrà disporre.