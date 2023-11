La tempesta e i danni: "Le stoffe alluvionate"

Ciaran, quando si è abbattuto sulla provincia di Pisa la settimana scorsa, martellando cinque ore la Valdera, non ha avuto pietà. E le strade del centro, trasformate in fiumi, hanno portato l’acqua ovunque. Nel negozio e nel laboratorio de "Le Catematte" di Caterina Matteucci l’acqua, implacabile, salita internamente fino a venti centimetri, ha divorato stoffe, capi già pronti, accessori moda. "Sono decine e decine i metri di stoffa alluvionati – spiega la titolare –. Quando abbiamo visto che il temporale aumentava e che il livello di acqua in strada saliva vertiginosamente, abbiamo provato a salvare il più possibile, cercando di portare in alto il materiale che avevamo. Ma non c’è stato molto tempo, l’acqua ha fatto prima di noi".

Negozio e laboratorio di via Palestro sono una realtà nata dopo il Covid. "Ovviamente non avevamo mai visto nulla del genere – aggiunge Matteucci –: tutto il centro di Pontedera stott’acqua, con le macchine che, transitando, scaraventavano onde verso la nostra vetrina, anche quella tutta alluvionata e da rifare. Niente è stato risparmiato: manichini, capi già confezionati. Un disastro".

Danni importanti che l’azienda ha documentato con foto e video. "Noi siamo un piccolo brand – conclude Matteucci –. Realizziamo tutto ciò che vendiamo. Anche le fantasie delle stoffe sono disegnate da noi. Quindi, ora che molto prodotto è alluvionato, non possiamo neanche acquistare nuovamente la materia prima. Perché non esiste, è realizzata su nostro disegno". A fianco delle aziende danneggiate della provincia di Pisa si è subito mobilitata anche Cna offrendo un supporto operativo per capire anche, anche attraverso una prima valutazione sommaria, l’entità dei danni riportati in attesa di capire come sarà possibile ricevere sostegni e ristori.

Carlo Baroni