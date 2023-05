La Tari costa meno Scende del 4%

Il consiglio comunale ha approvato le tariffe Tari per il 2023, per le quali si registra una riduzione media del 4% per le utenze domestiche e di circa il 6% per quelle utenze non domestiche, rispetto a quelle dell’anno precedente. "Nonostante l’aumento dei costi del servizio di raccolta e smaltimento, un servizio che nel nostro comune ha raggiunto il 76% di raccolta differenziata, siamo riusciti a ridurre le tariffe grazie al recupero dell’evasione fiscale e alle riscossioni della Tari già accertata negli anni precedenti, ma non ancora riscossa - spiega il sindaco Simone Giglioli -. Da queste azioni si è infatti generato un avanzo di bilancio di circa 1,1 milioni di euro, soldi che abbiamo utilizzato per l’abbattimento delle tariffe per l’anno 2023. Si tratta di un’operazione importante per intercettare gli evasori, le cui azioni hanno un peso specifico importante sulle casse comunali"