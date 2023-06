La strage della Bucaccia Il racconto in un manga

Volgere lo sguardo alla pagina più buia del passato recente per codificare il presente in un messaggio universale: ricorda di non dimenticare. E il patrimonio di una memoria collettiva, il sangue di 63 cittadini versato nell’eccidio della Bucaccia, la strage nazista di cittadini di Guardistallo finita nei faldoni del processo di Norimberga. Un messaggio nuovo per nutrire il ricordo con perseveranza, umanità, capacità di tenersi addosso il buio, o la luce, e capire da quale parte si decide di stare. E’ questo il cammino carico di un sentimento corale che ha intrapreso dal Comune di Guardistallo (medaglia di bronzo al merito civile) : municipio che, con il Comitato dei Martiri, ha voluto che fossero i ragazzi a spiegare, con i loro linguaggi, la strage nazista di Guardistallo. Da qui, ecco germogliare un fumetto, con la prefazione a cura di Liliana Segre e del procuratore generale Marco De Paolis, un manga per l’esattezza, che è creazione vitale degli studenti dell’istituto superiore Marco Polo di Cecina: disegni, tavole, creatività allo stato di grazia che ripercorre, in un piccolo libro di 32 pagine, la strage nazista della Bucaccia. Come detto, 63 vittime e 300 persone che riuscirono a salvarsi grazie a un sacerdote, don Mazzetto Rafanelli: è l’istantanea più crudele che rivive in un laboratorio studentesco incentrato sull’importanza di ricalcare, passo dopo passo, ciò che accade 79 anni fa, per un eccidio che fu fra i capi di imputazione nel processo di Norimberga. Un fumetto in chiave manga che presto sarà un audio-video fumetto per dislessici, disgrafici o non vedenti.

"Gli studenti del Marco Polo hanno lavorato per sei mesi al progetto, una grande sfida - dice il sindaco di Guardistallo Sandro Ceccarelli - un libretto di 32 pagine che consegneremo il 29 giugno a La Bucaccia, luogo dell’eccidio, e che sarà distribuito gratis nelle biblioteche di Guardistallo, Cecina e Castagneto Carducci.E ora andiamo avanti con la richiesta della medaglia d’oro al valore civile. Gli studenti del Marco Polo di Cecina hanno fatto un grandissimo lavoro, che è eredità per tutti noi. Non importa essere super eroi per stare nella luce, bastano semplici gesti. E coltivare la memoria da parte di un gruppo di studenti è l’emblema di tenere viva una memoria.Fondamentale l’apporto del Comitato e dei familiari dei superstiti dell’eccidio".