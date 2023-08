La strage del ’44 e le nuove indagini "Stiamo stilando la lista dei feriti"

di Carlo Baroni

Nessuno, per ora, ha risposto all’ appello del Comitato Gori ai familiari delle vittime della strage del Duomo, affinché diano la loro disponibilità all’esumazione del cadaveri dei loro congiunti per potere analizzare le schegge che li colpirono. Ma c’è ancora una speranza per far decollare una nuova indagine che ha un perno: trovare i feriti. Il tassello che manca è un’indagine tecnico scientifica sui frammenti di schegge rimasti nei corpi. Solo così sarebbe possibile, oggi, ad un passo dagli ottant’anni dai fatti, scrivere l’ultima verità su quello che accade nella cattedrale di San Miniato il 22 luglio 1944. Ne parliamo con Delio Fiordispina, uno dei motori del Comitato Gori e presidente dell’Anpi San Miniato.

C’è ancora qualche speranza?

"Vede, stiamo parlando di fatti di ottant’anni fa. I resti delle vittime del Duomo dopo la sepoltura sono finiti anche negli ossari comuni. E’ difficilissimo individuarne, e poi di conseguenza rintracciare i familiari affinché possano dare l’autorizzazione ad accertamenti. Finora non abbiamo avuto risposte al nostro appello".

Come vi state muovendo?

"Non senza difficoltà, e con ricerche approfondite, stiamo stilando una lista dei feriti, che furono tantissimi. Quelle sono persone che hanno vissuto più a lungo e che potrebbero essere sepolte nei cimiteri. Ritrovare una scheggia, o un frammento, è fondamentale per fare definitiva luce sulle responsabilità di quel massacro, per capire di che tipologia di ordigno si trattò e la sua matrice. Secondo l’esperto da noi incaricato, Danilo Coppe, infatti basta una scheggia per stabilire con un’analisi metallografica la mescola dell’acciaio: e sulla base di quei dati si può capire se l’ordigno è stato fabbricato in Germania o negli Stati Uniti. Coppe, è un esplosivologo di fama mondiale, è il più grande esperto italiano di stragi: negli anni ha lavorato con successo a scoprire la verità sulle stragi alla stazione di Bologna, su piazza della Loggia, sul Dc-9 Itavia, esploso su Ustica, e sul bombarolo Una Bomber. ma serve una scheggia".

Farete anche un nuovo appello?

"Anche il Comune di San Miniato si è messo a disposizione per diramare la nostra informativa ai familiari delle vittime. Noi intanto lavoriamo alla lista dei feriti. Poi cercheremo di raggiungere i familiari. Cercheremo in ogni modo di fare il passo che manca a chiudere il cerchio su questa tragedia che ha segnato e diviso San Miniato".