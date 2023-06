La storia A piedi 800 km per scoprire le radici

CALCINAIA

Un’idea che nasce dal bisogno di ritrovare le proprie radici. La prospettiva di un percorso lunghissimo, una distanza da colmare con fatica e sudore. Poi la vera avventura ricca di coincidenze, emozioni e incontri. E’ l’impresa compiuta da Marie Moroni che agli inizi di aprile si è messa in marcia da Aigue-Mortes in direzione Calcinaia, lo stesso percorso che il suo avo Giovanni Moroni aveva compiuto a ritroso per andare cercare lavoro e denaro in terra francese. Un quadro dipinto dal libro "Ritals" di Giuliano Bozzoli, un’opera tradotta anche in francese e da cui Marie ha potuto attingere informazioni preziose per la sua straordinaria impresa. Come ad esempio, la storia di Paolo Dottini, altro discendente di Marie in fuga da Aigues-Mortes proprio nel 1893, dopo l’eccidio che fu il culmine delle tensioni sociali e dell’intolleranza "italofoba" descritta con maestria da Giuliano proprio in "Ritals".

E proprio poco prima di cominciare il suo viaggio dalla Francia all’Italia, Marie è venuta a conoscenza di questa storia e del fatto che una discendente di Paolo Dottini e quindi anche una sua seppur lontana discendente risiedeva in America. Grazie anche alla preziosa ricerca compiuta da Sara nell’archivio comunale e ad un’altra coincidenza, Marie ha potuto conoscere virtualmente anche Kristie Hill. Kristie era in effetti già in contatto, da tempo, con un altro calcinaiolo, Ottavio Panichi che dopo questa rivelazione si è interessato alla storia e al viaggio di Marie e si è dato da fare per prepararle una sorpresa per quando sarebbe giunta a Calcinaia. In questo intricato quadro di coincidenze e discendenze, la fotografa transalpina ha affrontato a piedi le centinaia di chilometri che dividono Aigues-Mortes e Calcinaia per arrivare in riva all’Arno il 22 maggio dopo 49 giorni di ininterrotto cammino. E il giorno seguente è stata ricevuta in Comune dal sindaco Cristiano Alderigi, dal vice sindaco, Flavio Tani, dall’assessore alla cultura Christian Ristori, da Giuliano Bozzoli, autore del libro Ritals, da Ottavio Panichi e da Aurelia Orlandini, una discendente di Marie e in linea diretta di Paolo Dottini, il calcinaiolo che esattamente 130 anni fa fuggiva spaventato da Aigues-Mortes.