La Stella Maris dopo la sentenza "Tutti dobbiamo molto a Cutajar"

Il presidente della Fondazione Stella Maris Giulia Maffei esprime piena soddisfazione per l’assoluzione di Roberto Cutajar arrivata all’esito del processo d’appello. Cutajar era finito a finito a giudizio con l’accusa di omessa vigilanza e l’assunzione di personale non adeguatamente formato nell’ambito dell’inchiesta sui presunti maltrattamenti nella struttura di Montalto. "Sono stato presente oggi al processo e la lettura della sentenza di assoluzione per “non aver commesso il fatto “ in riforma di quella emessa nel 2019 dal gup di Pisa, Giulio Cesare Cipolletta, nel giudizio abbreviato mi riempie di gioia – dice Maffei –. Finalmente.

Credo nella giustizia, quindi, ero certo che i giudici di appello avrebbero eliminato la precedente ed ingiusta sentenza e rimediato all’errore giudiziario. Tutto, infatti, è sempre stato scritto nei documenti depositati dal dottor Cutajar, sin dal primo grado". "Il giudice di appello li ha studiati ed ha assolto il dottore eliminando così una clamorosa ingiustizia che il mio collaboratore ha dovuto portare addosso per molti anni, ed anche noi con lui – aggiunge Maffei – .

Come ho sempre sostenuto il pensiero e le azioni del dottore sono sempre stati in linea con la nostra mission statutaria. E’ un manager molto preparato e di grande competenza riconosciuta a livello nazionale. Egli ha speso l’intera sua vita verso il mondo della disabilità portandovi intuizioni importantissime anche sul piano normativo. Ancora una volta confermo che a lui la Stella Maris deve moltissimo".

"A lui i bambini, i ragazzi e gli adulti con gravi fragilità neuropsichiatriche, insieme alle loro famiglie devono moltissimo. E tutti lo sanno molto bene – prosegue Maffei – Questa è la stima e la fiducia verso Cutajar e verso la Stella Maris che in queste ore stanno giungendo da tutta Italia. Questa sentenza si aggiunge alle varie sentenze che già diversi giudici del lavoro in questi anni hanno già pronunciato confermando che la Stella Maris non è responsabile dei comportamenti deplorevoli e gratuiti che, purtroppo, alcuni nostri dipendenti hanno tenuto nel nostro Istituto di Montalto di Fauglia. La Stella Maris, è sempre stata e sempre sarà dalla parte delle persone più fragili e delle loro famiglie, ma sarà sempre anche dalla parte di tutti gli operatori del settore che ogni mattina si alzano per fare del bene al prossimo".

Carlo Baroni