La stazione ferroviaria e il Cencione collegati dalla pista ciclopedonale

Una pista ciclo pedonale dalla stazione al parcheggio della Valle del Cencione. Una strada ponte dalla scalo ferroviario al cuore del centro storico: sarà realtà, forse, già con l’estate e sarà il frutto del collegamento della strada bianca in corso di realizzazione con via Capitini e le infrastrutture già esistenti su viale Marconi. Un’opera da 400 mila euro che il Comune ha scelto di realizzare con i fondi del ribasso d’asta delle ciclopista dell’Arno: la Regione Toscana ha messo a disposizione le risorse che i Comuni potevano investire sia nella ciclopista stessa, che in migliorie alla rete viaria.

L’amministrazione comunale di San Miniato, guidata dal sindaco Simone Giglioli, ha scelto di realizzare un’opera di cui si parla da tempo: un collegamento diretto tra giù e sù, qualcosa di più di un semplice camminamento. Una strada, seppur bianca e non transitabile con mezzi. "Un spinta alla mobilità sostenibile, finalizzata anche ad attrarre visitatori in centro – dice l’assessore ai lavori pubblici Marzia Fattori -. Inoltre vi confluirà la Francigena, che consentirà quindi ai pellegrini di arrivare a San Miniato, o di scendere verso il basso, senza dover percorrere strade ad alta densità di traffico come via Aldo Moro o via Fontevivo".

Nel 2022 i pellegrini sono tornati numerosi sulla Via Francigena, dando forti segnali di ripresa sulla frequentazione internazionale del cammino. Anche dopo la fase acuta della pandemia il turismo lento outdoor ha mostrato numeri in buona crescita.

San Miniato ha visto un ottimo risultato nel periodo primavera estate con un onda lunga che è arrivata alle porte dell’inverno. l gruppo più numeroso dei pellegrini è tra i 25-34 e 55-64 anni, che costituiscono rispettivamente il 22% e il 21% del campione totale. Il consolidamento e l’aumento di un pubblico giovane è un indicatore significativo e rilevante.

La nuova strada sarà un valore aggiunto. I dati mostrano che la maggior parte dei pellegrini sceglie di percorrere il cammino a piedi (87%), mentre altri preferiscono viaggiare in bicicletta (13%). Il collegamento Cencione- Stazione sarà appunto ciclopedonale. Un tracciato, quindi, che migliorerà i collegamenti in generale, la fruibilità della città e che sarà teatro di passeggiate. I lavori procedono così spediti che potrebbero concludersi anche con l’estate. "Comunque entro la fine dell’anno", assicura l’assessore Fattori.

Carlo Baroni