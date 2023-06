La squadra di basket si ritrova dopo 40 anni

MONTOPOLI

Quarant’anni dopo i campi sportivi. Una squadra di basket nata dalla semplice passione, che nonostante le strutture a disposizione scalò le classifiche dei campionati giovanili provinciali, e oltre. Amici che si son ritrovati a cena a distanza di otto lustri guardandosi come se non fosse passato nemmeno un giorno. Erano gli anni Ottanta e a San Romano la Misericordia mise in piedi un qualcosa che si rivelò poi di una valenza aggregante difficilmente replicabile ad oggi. Guidati dal mister Massimo Alderotti un gruppo di giovani atleti provenienti dalle diverse frazioni di Montopoli si ritrovò nel campo in cemento dietro i locali di via Fermi, a San Romano, e iniziò ad allenarsi all’aperto, inverno ed estate, col sole o con la pioggia senza mai perdersi d’animo e soprattutto senza mai smettere di divertirsi. Oggi tutti oltre i cinquant’anni, chi più chi meno, con meno elasticità fisica ma con ricordi vivi e vividi. Memorie che sono state snocciolate durante tutta la serata facendo riaffiorare sensazioni sopite e nuove emozioni al citato mister e a Marco Bellini, Simone Ricotta, Emanuele Piampiani, Massimiliano Senesi, Andrea Bertini, Andrea Bulleri, Giacomo Maioli, Simone Borghini, Marcello Baggiani ed Emiliano Freschi. A fine conviviale dopo aver ricordato chi purtroppo non c’è più, la promessa di tornare almeno una volta sul campo.

Marcello Baggiani