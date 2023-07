La Sp 3 verso lo stop ai tir Cna: "Per le nostre aziende una spada di Damocle"

di Nicola Pasquinucci

E’ durata appena due anni la tregua sulla strada Bientinese per permettere ai mezzi pesanti di attraversarla. Ora, dopo i controlli dei tecnici provinciali, la Sp 3, anche detta strada del padule, rischia di chiudere nuovamente ai tir a causa del veloce deterioramento che sta compromettendo la sicurezza di chi la percorre. Colpa degli avvallamenti e dell’appiattimento dell’asfalto, come avevano annunciato il presidente della Provincia, Massimiliano Angori, e il consigliere provinciale alle infrastrutture, Giacomo Santi. Peccato però che esettamente due anni fa, la Regione annunciò interventi per un valore di 500mila euro per rattoppare la strada e riaprirla ai veicoli con carico superiore a 7,5 tonnellate, con l’intento di liberare la congestionata Fi-Pi-Li spostando parte del traffico pesante sulla parallela A11. Ma il progetto è naufragato. I soldi spesi sono stati bruciati in appena due anni visto che la strada ora versa di nuovo in condizioni pessime. Mentre il progetto di costruire un tracciato alternativo per porre fine a questo pozzo senza fondo, sembra ormai lettera morta.

E sullo spettro di una nuova chiusura interviene la Cna Pisa a tutela degli autotrasportatori a seguito di un incontro tenuto con i sindaci dei Comuni di Altopascio, Bientina, Buti e Castelfranco di Sotto per provare a trovare una soluzione capace di calmierare i danni che deriverebbero dal divieto di circolazione dei mezzi pesanti. "La strada, occorre ricordarlo, fu riaperta al transito dei mezzi pesanti attraverso un’intesa tra Regione Toscana e Provincia di Pisa per collegare il casello autostradale di Altopascio e lo svincolo della FIPILI di Pontedera in modo da alleggerire il traffico sulla superstrada – interviene la coordinatrice sindacale di CNA Pisa Giulia Melighetti presente al tavolo – Durante la riunione di venerdì scorso però, viste le attuali condizioni della Bientinese, la Provincia ci ha palesato la necessità di intervenire nuovamente sull’arteria ripristinando il limite di circolazione ai mezzi di 7,5 tonnellate, fatta eccezione per quelle imprese dislocate sul tratto viario o che non hanno alternative di percorrenza alla Bientina-Altopascio".

"Con le altre associazioni e i sindaci presenti al tavolo abbiamo subito manifestato la nostra contrarietà - prosegue Melighetti – ad una decisione che, ben presto, si tradurrebbe in una spada di Damocle per le nostre aziende. Ecco che compattamente abbiamo richiesto di spostare la discussione della Bientinese e della viabilità in generale in ambito regionale. A tal proposito, come CNA Pisa, ringraziamo la Provincia che ha subito accolto la nostra richiesta e procederà col chiedere un incontro con l’assessore regionale Baccelli".