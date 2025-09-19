La sorpresa degli ex alunni alla maestra Pieranna

FABBRICA DI PECCIOLI

La sorpresa alla maestra. Protagonisti dell’originale iniziativa sono stati un gruppo di ex alunne e alunni della maestra Pieranna, storica insegnante della scuola elementare di Fabbrica di Peccioli. Sabato scorso cinque di loro (in tutto in classe erano nove, cinque maschi e quattro femmine, ma quattro non sono potuti essere presenti per impegni familiari o di lavoro) si sono presentati a Fabbrica e hanno incontrato a sorpresa la loro insegnante che nei cinque anni della scuola Elementare – dal 1976 al 1981 – li ha "seguiti e curati come una seconda mamma". Inutile dire che l’emozione è stata tanta. Sia per la maestra Pieranna che per i suoi ex alunni che le hanno portato in dono un mazzo di fiori e una foto di classe dove tutti sono immortalati con i loro grembiuli neri e bianchi e la maestra al centro, in piedi. In foto, come si vede, insieme alla maestra Pieranna le ex alunne e gli ex alunni, oggi ultracinquantenni, che sono andati a Fabbrica a farle la sorpresa, ma l’iniziativa è di tutta la classe degli anni dal 1976 al 1981. Chissà, forse riusciranno ad essere presenti tutti alla prossima sorpresa alla maestra. Intanto questa è riuscita bene, con emozione e gioia da parte di tutti.