19 set 2025
GABRIELE NUTI
  4. La sorpresa degli ex alunni alla maestra Pieranna

La sorpresa degli ex alunni alla maestra Pieranna

FABBRICA DI PECCIOLI

La sorpresa alla maestra. Protagonisti dell’originale iniziativa sono stati un gruppo di ex alunne e alunni della maestra Pieranna, storica insegnante della scuola elementare di Fabbrica di Peccioli. Sabato scorso cinque di loro (in tutto in classe erano nove, cinque maschi e quattro femmine, ma quattro non sono potuti essere presenti per impegni familiari o di lavoro) si sono presentati a Fabbrica e hanno incontrato a sorpresa la loro insegnante che nei cinque anni della scuola Elementare – dal 1976 al 1981 – li ha "seguiti e curati come una seconda mamma". Inutile dire che l’emozione è stata tanta. Sia per la maestra Pieranna che per i suoi ex alunni che le hanno portato in dono un mazzo di fiori e una foto di classe dove tutti sono immortalati con i loro grembiuli neri e bianchi e la maestra al centro, in piedi. In foto, come si vede, insieme alla maestra Pieranna le ex alunne e gli ex alunni, oggi ultracinquantenni, che sono andati a Fabbrica a farle la sorpresa, ma l’iniziativa è di tutta la classe degli anni dal 1976 al 1981. Chissà, forse riusciranno ad essere presenti tutti alla prossima sorpresa alla maestra. Intanto questa è riuscita bene, con emozione e gioia da parte di tutti.

