La sindaca senza segreti "L’entrata con i dipendenti Il Comune non è casa mia"

di Gabriele Nuti

Manuela Del Grande non ha segreti. Anzi, uno ce l’ha. L’età. E’ il segreto di Pulcinella, ma la nuova sindaca di Santa Maria a Monte si ostina a non parlarne, quasi a voler scacciare gli anni che passano. Eccome – e meno male – se passano! Basti pensare che la bionda che da ieri mattina siede sulla poltrona che negli ultimi dieci anni è stata di Ilaria Parrella, tra la fine degli anni Settanta e i primi Ottanta, insegnava alle scuole Elementari. Erano le prime supplenze a chi oggi di primavere ne ha trascorse abbondantemente oltre cinquanta.

Maestra per vocazione, politica per passione, Manuela Del Grande da vent’anni frequenta il Palazzo di piazza della Vittoria. Dieci anni all’opposizione. Sempre prima degli eletti con voti da record – tra 700 e 800 – ogni volta. Dieci anni da vicesindaco e assessora al sociale e alla scuola. Poi il benservito dal duo Parrella-Maccanti, la frattura nella lista Santa Maria a Monte Viva e la candidatura con Santa Maria a Monte Sempre e il pieno e largo sostegno di Forza Italia (da sempre il suo partito), Fratelli d’Italia e Lega.

Sindaca, come è stato il debutto da prima cittadina nel palazzo comunale?

"Lunedì nel tardo pomeriggio eravamo tutti alla sezione 1 delle scuole medie . C’erano anche alcuni dipendenti. Mi hanno detto se volevo le chiavi per andare in Comune. No, ho risposto. Quando avete finito venite al Luna Rossa per un brindisi e poi insieme andiamo in Comune. Non è casa mia. Voglio entrare con voi. E così è stato, lunedì tardi".

La sindaca uscente non le ha passato le consegne, l’ha sentita?

"No. La prima a congratularsi è stata Patrizia Faraoni di Fare Insieme, poi Francesco Petri della stessa lista è venuto al mio comitato e in serata mi ha telefonato Elisabetta Maccanti".

I dipendenti comunali sono un punto di riferimento?

"La priorità è il rapporto con loro. La loro considerazione. Voglio parlare con tutti e che tutti siano soddisfati e si sentano gratificati".

Ha deciso la giunta?

"No. Non ho neppure visto chi ha preso più o meno voti. So chi è rimasto fuori e mi dispiace perché la nostra è una squadra compatta e tutti hanno lavorato per la vittoria. Per questo il lavoro con tutti proseguirà nelle commissioni. Per la giunta mi prenderò tutto il tempo che prevede la legge".

Quale sarà il suo modo di fare il sindaco?

"Non starò chiusa nel mio ufficio. Voglio stare negli uffici con gli impiegati, conoscere le cose e i loro problemi. E starò fuori. Come è stato in questi dieci anni, i cittadini potranno incontrarmi in piazza, al parcheggio, al bar o per strada. La corerenza mi ha premiato. Tutto quello che da ora in poi verrà fatto lo decideremo insieme, senza imposizioni".

Ha fatto un’analisi del voto?

"Non mi aspettavo 2.800 consensi. Conosco la mia forza in collina, ma questo risultato è sorprendente. Durante le ultime giunte pià volte il sindaco Parrella diceva che avrebbero vinto loro e io rispondevo semplicemente ’vedremo’. Il Pd ha fatto un bel risultato, frutto dell’accordo tra diversi partiti".