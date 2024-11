La sicurezza nel centro città. Presi due ladri al supermercato

Un giro di vite contro le sacche di illegalità. Specie dopo gli ultimi episodi – hanno contraddistinto i mesi estivi e quelli autunnali – che sono avvenuti nel centro cittadino con particolare riguardo ad alcune zone più critiche: risse e furti. Un’operazione, definita ad "alto impatto", è stata messa in atto nel pomeriggio di venerdì dai carabinieri della compagnia di Pontedera, con l’obiettivo di intensificare i controlli sul territorio e contrastare furti e spaccio di stupefacenti. Criticità, spesso, la droga che è anche all’origine di scontri fra bande.

Nel corso del servizio, i militari, supportati dal nucleo cinofili dell’Arma di San Rossore, hanno setacciato la città, controllando 75 persone e 13 veicoli. Durante l’attività – da quanto abbiamo appreso – i carabinieri hanno denunciato un 34enne ed una 40enne per furto, in quanto sorprese all’esterno del supermercato Lidl dopo aver sottratto generi alimentari e cosmetici per un valore complessivo di 90 euro. Inoltre, i carabinieri, sempre nell’ambito del medesimo servizio, hanno segnalato alla Prefettura per uso personale di stupefacenti due giovani, trovati rispettivamente in possesso di 2 grammi di hashish e 3 grammi di marijuana.

Il servizio straordinario – spiega una nota – si inserisce nell’ambito delle attività di prevenzione e contrasto alla criminalità condotte dalla compagnia della città. L’operazione ha permesso di garantire un maggiore controllo del territorio e di inviare un chiaro messaggio di contrasto a comportamenti illeciti.

C. B.