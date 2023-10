La sicurezza idraulica dell’Arno. Monni in visita all’argine sistemato: "Lavori contro il rischio idraulico"

"Un lavoro che ha avuto un percorso travagliato, ma che ora si è concluso ed è strategico", ha detto l’assessore regionale all’ambiente Monia Monni che si è recata personalmente ieri a vedere le opere realizzate a tutela dell’argine sinistro dell’Arno a San Donato. Le opere riguardano il tratto immediatamente a valle del ponte della Sp44 che collega l’abitato di San Donato con quello di Santa Croce. Da tempo questa parte di argine era interessato da un dissesto innescato dall’azione erosiva delle acque a valle del ponte.

I lavori, che hanno impegnato la struttura tecnica del settore Genio Civile Valdarno inferiore, a partire dalla progettazione sino alla direzione lavori, sono partiti a giugno 2023 e sono terminati a fine settembre. "Stiamo proseguendo nell’impegno assunto per una politica organica ed efficace per la difesa del suolo. La conclusione di questi interventi molto attesi dal territorio – ha detto Monni- sottolinea bene come la messa in sicurezza idraulica dell’Arno e di tutti i nostri fiumi sia una priorità di questa Regione. Investire in mitigazione del rischio idraulico ed idrogeologico, significa investire sulla sicurezza dei nostri cittadini, delle attività e del territorio stesso. Ai fondi regionali, si sommano le ingenti risorse stanziate dal Pnrr. Sono interventi necessari, che ci aiutano a sostenere la lotta ai cambiamenti climatici e a rendere i nostri territori più resilienti".

L’intervento di sistemazione ha riguardato il ripristino dei luoghi interessati dal dissesto, mediante il consolidamento di sponda con lo scopo di costituire una barriera di terreno resistente all’azione erosiva della corrente che in quel tratto può essere turbolento a causa della presenza del ponte e delle sue strutture in alveo.

E’ poi stato ricostruito il profilo morfologico della scarpata, è stato effettuato il rivestimento in pietrame e la messa in opera di biostuoia alla quale ha fatto seguito la semina, in modo da garantire un opportuna protezione anti erosiva fino alla ricostituzione di una copertura vegetale stabile. Monni è stata accompagnata nel sopralluogo sullargine dal sindaco Giglioli e dagli assessori comunali Arzilli e Fattori. Presente anche il Consorzio di Bonifica con il presidente Ventavoli.