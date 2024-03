La siccità succhia la linfa vitale. L’oro blu è la nostra salvezza

La siccità è divenuta un problema molto serio in questi ultimi anni. Le cause sono tante fra cui il cambiamento climatico, l’agricoltura intensiva, l’assenza di pianificazione idrica, ma soprattutto lo spreco e il consumo eccessivo di acqua. La nostra vita sta cambiando perché l’oro blu scarseggia. La siccità provoca terribili effetti ambientali: danni per l’agricoltura, incendi frequenti e perdita della biodiversità. Noi della classe 5^ A di Castelfranco abbiamo osservato il nostro territorio e verificato che i prati non sono più verdi in tante zone, ma gialli, i canali in secca, gli stagni inesistenti, le pozzanghere assenti se non dopo un temporale, ma soprattutto vi è un significativo abbassamento del livello dell’Arno.

Il fenomeno più incredibile è stato trovare due pesciolini morti sulle rive fangose del fiume e una salamandra sull’erba. Quest’aspetto viene spesso trascurato: le piccole riserve d’acqua non esistono quasi più e con esse tutta la loro biodiversità. In classe si sono anche ascoltate storie e poesie che parlano di rane, e, al termine, la domanda è sorta spontanea: "Ma dove sono finite le rane e le libellule? Ci sono nelle nostre campagne?".

Purtroppo si è notato che gli stagni sono asciutti, non ci sono laghetti naturali per cui tutto questo magnifico ecosistema sta scomparendo. In primavera molte specie non possono più riprodursi: girini e larve non hanno l’acqua per compiere la loro metamorfosi. I girini assomigliano un po’ nella loro forma a piccolissime gocce nere d’acqua.

Anche i bambini sono come tante gocce che devono imparare a seguire comportamenti corretti e civili per non cadere a terra e prosciugarsi. Il corpo umano contiene infatti circa il 70% d’acqua, ed è dunque fondamentale abituarsi a non sprecarla assolutamente, soprattutto per aiutare le generazioni future. A scuola a volte si vedono ancora comportamenti scorretti come buttare bottigliette mezze piene nel cestino della plastica o lasciare scorrere l’acqua a lungo per lavarsi le mani prima della mensa.

Ultimamente si è imparato a prestare massima attenzione al consumo di questo bene prezioso, ad impegnarsi sempre anche a casa, magari facendo la doccia anziché il bagno, a chiudere i rubinetti, compresi quelli delle fontane lungo la strada, a raccogliere l’acqua piovana per annaffiare il giardino e tanti altri. I versi quindi della filastrocca letta a scuola che dicono al mondo "Lasciami stare, voglio solo vivere e saltare" devono essere di esempio per tutti.