La sfida green e l’economia "Le comunità energetiche grande opportunità nel Cuoio"

di Carlo Baroni

SAN MINIATO

Diventare una Comunità Energetica è possibile anche per San Miniato? "Direi proprio di sì – dice l’assesore ai lavori pubblici Marzia Fattori – . Abbiamo iniziato a documentarci su questo tema molto importante sia sotto il profilo economico che anche ambientale. Un’opportunità per il territorio: penso, per esempio, alle zone industrali ed artigianali, ma anche alle nostre frazioni, alle famiglie". E’ una delle grandi sfide dei prossimi anni. Ma cosa sono le comunità energetiche? La convenienza sulla spesa dell’energia e la scelta green. Il passo successivo è l’individuazione dell’area per l’installazione dell’impianto (pannello solare, mini pale eoliche e così via). Si può costituire così una comunità di zona e l’adesione è possibile sia per chi è in possesso di un impianto fotovoltaico, sia per chi sceglie di essere semplice consumatore. I vantaggi sono chiari. Una comunità energetica è quindi un insieme di almeno due consumatori di energia elettrica che utilizzano un impianto di produzione di energia rinnovabile collegati insieme. I benefici sono plurali: risparmio in bolletta, contributi economici, agevolazioni fiscali, benefici ambientali e contrasto alla povertà energetica con una gestione più efficiente delle risorse.

Il tema è anche sull’agenda politica. Giovedì 13 aprile nella Sala del Bastione a San Miniato si terrà, alle 18, un evento sul tema dell’energia rinnovabile intitolato "L’Energia è nelle nostre mani - Il futuro delle comunità energetiche nel Comprensorio del Cuoio". L’evento è organizzato dai Giovani Democratici Zona Cuoio assieme al circolo del Partito Democratico di San Miniato e vedrà gli interventi di aziende, associazioni di categoria e enti pubblici. Interverranno inoltre l’assessora regionale Monia Monni, tra le cui deleghe ha anche ambiente e economia circolare, e l’assessore regionale Leonardo Marras con delega anche a economia, attività produttive. L’obiettivo dell’evento è quello di avvicinare e rendere partecipi i giovani e i cittadini al processo di transizione energetica che riguarderà abitazioni, enti pubblici e aziende. Dal 2018 tramite una direttiva europea è stato creato il soggetto giuridico di Comunità Energetica rendendo possibile a aziende, cittadini ed enti di diventare attori attivi nella gestione e produzione di energia elettrica.

Questo argomento sta prendendo sempre più campo nell’immaginario collettivo e rappresenta una nuova forma di associazione sociale ed economica. E’ l’inizio di una cammino per un territorio ed un distretto produttivo perfettamente inserito in percorso di autonomia energetica sostenibile e rinnovabile.