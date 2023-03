La scuola ringrazia per i libri donati

L’istituto comprensivo Tabarrini di Pomarance ha promosso l’iniziativa ‘Libri LibEri: ripartiamo dalle biblioteche scolastiche’, grazie alla quale i cittadini hanno acquistato e donato libri nuovi alle scuole presenti nei tre Comuni dell’istituto. Attraverso una serie di attività come ‘Leggere: Forte!-Leggere ad alta voce fa crescere l’intelligenza’ o l’adesione ai percorsi della rete Bibliolandia, si persegue l’obiettivo di favorire il successo dei percorsi scolastici tramite gli effetti positivi che ha la pratica della lettura. Due i contributi importanti: la società Altair Chimica e la libreria della Cattedrale di Volterra hanno aderito con una donazione di libri per tutti i plessi dell’istituto. La dirigente scolastica Laura Pineschi, la presidente del consiglio d’istituto Ilaria Cavicchioli, i docenti e gli studenti ringraziano per i contributi.