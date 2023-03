La scuola oltre i confini del Paese Prende vita il progetto Erasmus

di Luca Bongianni

Dalla Spagna alla Lettonia, dalla Slovacchia alla Turchia. Gli studenti ed i professori delle scuole pontederesi sono pronti a fare le valigie ed il progetto Erasmus è pronto a decollare. Gli istituti di Pontedera, ed in particolare il Liceo Montale come capofila, con gli istituti comprensivi Curtatone e Montanara, Gandhi e Pacinotti e con il Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti di Pisa, si sono seduti attorno ad un tavolo e si sono uniti nella "Rete Iris" per sfruttare un ulteriore finanziamento europeo ed incrementare quel Progetto Erasmus che in questi anni sta ottenendo grandi successi. "Si tratta di un’opportunità concreta per gli studenti di conoscere i propri pari di altri Paesi – ha detto Floriana Battaglia, dirigente scolastica del Montale – nel nostro istituto c’è una lunga tradizione di scambi culturali. Abbiamo costituito una rete che resta aperta anche ad altri istituti per partecipare a questi bandi". Esperienza che va avanti da anni, con 150-200mila euro annui attratti ogni anno. Ora si punta al rilancio. "Nel primo anno contiamo si far viaggiare 400 studenti e 60 professori – spiega Marco Mannucci, professore del Montale – fino ad arrivare progressivamente al coinvolgimento nel 2027 di 600 studenti e 100 professori. Lo studente ha tutto compreso: vitto, alloggio e le varie iniziative. È bellissimo quando la scuola riesce a dare l’opportunità, anche a chi altrimenti non potrebbe permetterselo, di prendere un aereo. Quando questo succede è una vittoria per la scuola, che sa essere ancora una funzione di promozione sociale".

Sono tanti infatti gli obiettivi da perseguire. Dallo sviluppo di valori e consapevolezza della cittadinanza europea al miglioramento di competenze linguistiche, delle materie STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) e così via. Un progetto fortemente sostenuto dal Comune di Pontedera.

"Sosteniamo ed accogliamo volentieri questi scambi culturali e ne approfittiamo per imparare le buone pratiche ed esperienze che arrivano da altre realtà europee – ha detto l’assessore all’istruzione Francesco Mori –. Una cultura è tale se c’è consapevolezza. Questa è occasione per gli studenti, i professori, i cittadini per capire davvero cos’è l’Europa. Non si può pensare che il mondo finisca a Pontedera, da qui il mondo parte". E il prof. Mannucci rilancia l’idea della Festa dell’Europa, fatta per la prima volta lo scorso anno a giugno al Teatro Era per presentare queste progettualità. "Si farà anche quest’anno" assicura Mori.