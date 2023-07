La scuola e le polemiche La rabbia dei genitori "Qui emergenza continua"

Ma che succede nelle scuole di Montopoli? Intanto scoppia la rabbia dei genitori. "La notizia della chiusura della scuola di Capanne giunge nuovamente ai genitori come un’ulteriore conferma dell’assoluta inadeguatezza di questa amministrazione nella gestione della programmazione dell’edilizia scolastica", è l’attacco dei genitori del "tempo pieno". Lo spostamento a San Romano, "non giustificato da alcuna urgenza strutturale o organizzativa, è stata comunicata soltanto lunedì 16 luglio", dicono. "Siamo stati informati in una convocazione non ufficiale dei rappresentanti di classe, rispetto alla necessità di chiudere il plesso di Capanne e dei relativi spostamenti – si legge nella nta –. Un’ipotesi più volte allontanata nei mesi scorsi dalla stessa amministrazione con comunicazioni rassicuranti. Quindi, nuovamente in un clima da ultima spiaggia, anche stavolta viene chiesto un ulteriore sacrificio ai bambini che frequentano il tempo pieno". "Una conquista, quella del modulo a 40 ore – ricordano i genitori dei bambini – avvenuta grazie alla mobilitazione dal basso dei genitori nel 2014, e che da allora va avanti col gradimento di tante famiglie". "Infatti, oltre i disagi della pandemia, oltre il trasferimento della scuola di Marti nel refettorio che ha causato anni di disagi ai nostri bambini, oggi addirittura siamo all’epilogo grottesco – proseguono mamme e papà nel loro sfogo –. Il tempo pieno viene sradicato e spostato nel plesso di San Romano, ovvero nell’unico plesso sul quale ad oggi ancora non è stata fatta una verifica sismica seria, trasferendolo da l’unica struttura che ad oggi l’amministrazione comunale e la dirigenza scolastica ritiene assolutamente sicura visto che non vi saranno per ora delle verifiche del tipo di quelle di Marti e delle Capanne".

Le criticà sul tavolo, secondo i genitori, sono molte. Non ultimo il fatto che "appare difficile a a San Romano la convivenza di classi a tempo modulare e a tempo pieno che hanno tempistiche didattiche completamente differenti e che, almeno per i prossimi 4 anni, si troveranno ad utilizzare i pochi spazi comuni, anche esterni e ricreativi, localizzati a ridosso di tutte le aule, diversi da quelli di Montopoli, creeando serie difficoltà alla didattica di tutti i bambini". Da qui la richiesta alle istituzioni regionali e a quelle prefettizie di prendere in carico questa vicenda.