La scuola è il posto adatto per imparare a dire la nostra

Nella classe 5^ B sono due anni che facciamo questa esperienza: ciascuno di noi porta in cattedra il suo sapere per cinque minuti, facendo lezioni di cucina, calcio, disegno, ballo, barzellette e aggiornamento sulla giornata mondiale che si celebra, e anche la nostra esperienza di teatro. Tutto questo ci insegna molte cose sul comunicare ad altri il proprio pensiero, sull’essere chiari, precisi e convincenti, restando sempre in ascolto dell’alto, accorgendoci anche dell’attenzione o meno di chi ci è di fronte. Partiamo da argomenti che ci interessano, ma anche questa è scuola che ci insegna a far sentire nel modo giusto la nostra voce con le nostre idee, ricchezza immensa per il vivere comune. Allo stesso tempo impariamo che chi ci sta di fronte, giovane o meno giovane che sia, è portatore di altrettanta ricchezza, sia per il suo pensiero sia per la sua esperienza. Alla domanda "perché è importante dire la mia opinione?" gli alunni della classe hanno risposto così: perché dalla mia opinione potrebbe nascere qualcosa in città e cambiare qualcosa nel mondo, perché si può decidere qual è l’idea migliore, aiutare nel dubbio, evitare errori e essere aiutati. Mentre alla domanda "Perché è importante ascoltare le opinioni degli altri?" hanno risposto così: per essere ascoltati anche noi, per sapere cosa pensano davvero gli altri, per cambiare, migliorare e anche per trovare aiuto, per camminare insieme Insomma, dal dialogo (dire e ascoltare) abbiamo solo da guadagnare.