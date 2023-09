La scuola e il cantiere. Lavori fino a metà ottobre. Il via con i doppi turni

La soluzione tampone sono i doppi turni. Niente locali provvisori. Gli studenti della scuola media di Ponte a Egola, da venerdì fino al 25 settembre saranno in aula con i doppi turni: una parte sarà a lezione dalle8 alle 11 mentre un’altra dalle 11 alle 14. Questo accorgimento – spiega una nota : si è reso necessario per il protrarsi dei lavori che hanno interessato il plesso durante i mesi estivi, interventi necessari e non rinviabili, che non si concluderanno prima della metà del mese di ottobre. "I primi dieci giorni di scuola, quando l’orario per la didattica è naturalmente ridotto, gli alunni e le alunne del plesso di Ponte a Egola dovranno affrontare i doppi turni, una misura utile a consentire l’avvio dell’anno scolastico - spiegano il sindaco Simone Giglioli, l’assessore alla scuola Giulia Profeti e l’assessore ai lavori pubblici Marzia Fattori -. Purtroppo i tempi dei lavori si sono allungati più del previsto, nonostante la ditta abbia lavorato incessantemente dalla metà di luglio, quando il plesso è stato disponibile per l’avvio dell’intervento, e questo ci ha costretto ad adottare un piano B. Dal 25 settembre, poiché si libereranno una sala professori ed un archivio, le classi potranno essere regolarmente in compresenza nel plesso".

I lavori riguardano il rifacimento del solaio primo piano di un’aula e opere non strutturali ed impiantistiche finalizzate alla riqualificazione di alcuni locali, tra i quali i servizi igienici, la realizzazione di un’aula di scienze al primo piano, l’adeguamento dell’accesso all’aula magna e la realizzazione di un’aula speciale al piano terra, oltre ad una serie di opere di finitura di varia natura, per un costo complessivo di 96mila euro. "L’anno scolastico potrà comunque regolarmente partire, solo non potranno essere utilizzati gli spazi dove sono tuttora in corso i lavori, ambienti che saranno resi disponibili man mano che saranno liberati, come l’aula dove è stato consolidato il solaio, i sottostanti servizi igienici e l’aula magna, mentre il resto degli ambienti è utilizzabile fin da subito - concludono gli amministratori -. Abbiamo cercato di trovare soluzioni alternative stringendo più possibile i tempi e collaborando a stretto contatto con la dirigenza scolastica; la soluzione individuata limita i disagi e, tra qualche settimana, la scuola sarà fruibile completamente".

Carlo Baroni