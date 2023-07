La scuola apre le porte alla città Il nuovo centro per 400 studenti

Peccioli avrà il suo nuovo villaggio scolastico e ieri i lavori sono stati ufficialmente assegnati, in seguito alla determina del 26 giugno scorso firmata dal responsabile lavori pubblici, alla ditta Monsud di Milano. Un investimento da 16,7 milioni di euro, dei quali poco meno di 7,8 saranno coperti con un finanziamento del Pnrr. La nuova scuola sarà un edificio su un unico piano, ad eccezione della nuova palestra. Una palestra, così come la biblioteca e la mensa, che sarà messa al servizio anche di attività extrascolastiche. La scuola primaria accoglierà 250 bambini e avrà 2 laboratori tematici. La scuola secondaria potrà ospitare 150 bambini e 3 laboratori tematici per un totale di 400 alunni. "Si tratta di una struttura scolastica molto particolare, totalmente immersa nel verde e al piano terreno, esclusa la palestra che è situata sopra l’ingresso ed è al primo piano – spiega il sindaco Renzo Macelloni -. Ha la potenzialità di possibili e futuri aumenti di volumetria nel caso dovessero rendersi necessari per inserire altri livelli di istruzione come la scuola dell’infanzia o altri laboratori. Abbiamo pensato questa scuola come accogliente e innovativa. Punteremo sul tempo pieno, partendo dalla convinzione che in un territorio come la Valdera sia importante avere due o tre plessi scolastici con offerte educative all’avanguardia e differenziate". L’edificio è stato progettato per essere usato da tutta la comunità come un polo culturale. Al piano terreno, tutte le attività didattiche, collettive e complementari e delle opportunità di scambio culturale. Una biblioteca, un atrioauditorium che può trasformarsi in spazio teatrale. Qui c’è anche la mensa, con locale di sporzionamento, accessibile dall’esterno e una zona destinata ad accogliere gli uffici. Questi spazi e le attività si sviluppano al piano terreno e saranno accessibili alla comunità. Al primo piano lo sport.