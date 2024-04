La scoperta del Soffionissimo. Come cambiò la geotermia

LARDERELLO

Era il 26 marzo 1929 quando a Larderello, nell’attuale area dove sorgono il quartier generale della società elettrica e il museo della Geotermia, un nuovo tipo di sonda, utilizzata per perforazioni profonde, raggiunse abissi fino ad allora inesplorati e portò alla fuoriuscita di una colonna di vapore da 200 tonnellate all’ora, come mai si era visto prima. Il fenomeno fu denominato Soffionissimo, in riferimento alla sua forza apparentemente non captabile: l’ingegno dell’uomo e dei professionisti geotermici, però, già a quel tempo consentì in circa un mese di imbrigliare la spettacolare eruzione del sottosuolo che andò ad alimentare, insieme ad un successivo pozzo del 1932, la nuova centrale Larderello 2 che aveva una potenza di 60 Mw. Una scoperta che ha siglato uno dei passi storici della geotermia. Ed ecco che, in questo anniversario, celebrato nei giorni scorsi da Enel Green Power, sgusciano dalle cripte del tempo le testimonianze di quell’evento epocale, impresse nei faldoni della cronaca di Giovanni Ginori Conti che riportò, nella rivista Rotariana "Realtà", nel 1931, la puntuale cronaca che planò nella scoperta del Soffionissimo.

"Il 26 marzo 1929 l’esplosione fu dimostrata inevitabile e immediatamente gli operai dovettero lasciare il lavoro e ripararsi nei casotti blindati - riportano le cronache di Ginori Conti - l’esplosione avvenne e fu impressionante. All’enorme massa erompente di vapore si aggiungeva un rombo potente che fu subito distintamente e fortemente udito a Volterra, distante oltre 25 km in linea d’aria. E a Larderello il rombo fu così forte che non era possibile udire chi parlava. Per poter dormire un poco, a Larderello, bisognava stare con le persiane chiuse e con i materassi tra le persiane e le imposte. Molto di più. In tanti individui si verificavano disturbi negli organi interni per le vibrazioni". E chi si trovava vicino al"Soffionissimo provava come un mal di mare. Queste particolari condizioni di vita - scriveva Ginori Conti nel 1931- sono durate oltre un mese". E la fuoriuscita del vapore dalle viscere della terra non fu "un evento causato dalla fortuna. Se a Larderello siamo riusciti a poter ottenere con la perforazione enormi masse di vapore - scriveva ancora Ginori Conti - lo si deve allo studio, continuato per 25 anni della geologia e delle stratificazioni della zona dei soffioni, e all’adozione di sistemi e di macchinari speciali". Era il 1931 quando Ginori Conti impresse a chiare lettere una delle scoperte scientifiche del secolo. Ma è da 200 anni che la Valle del Diavolo restituisce, con la locomotiva del vapore che viaggia sotto terra, indubbiamente energia, ma anche le suggestioni di un paesaggio in cui industria e natura sono suggello di una fusione unica in Italia.

I.P.