La sclerosi multipla, una “Compagna di vita“

La diagnosi di Sclerosi Multipla che irrompe nella vita di una giovane donna e si presenta come una realtà con cui si devono fare i conti. Una sfida quotidiana da affrontare a viso aperto, che si può vincere solo insieme.

Ecco il messaggio forte e carico di emozioni positive che scaturisce dalla mostra fotografica “Compagna di Vita”, che è stata inaugurata venerdì 21 febbraio al Cinema Agorà di PontederA. Organizzata dalla Sezione Provinciale di Pisa dell’AISM (Associazione Italiana Sclerosi Multipla) in collaborazione con il Gruppo Operativo di Pontedera, insieme con l’Associazione Italiana Neuromielite Ottica e con il supporto di FIAF (Federazione Italiana Associazioni Fotografiche), la mostra sarà visitabile fino al 21 marzo, alla sera, prima delle proiezioni, dalle 21 alle 21.30.

L’Autore Alessio Brondi ha raccontato, in questo viaggio fotografico, la giornata, i sogni, le attività, le aspettative di Alessia Azzarello. Una giovane donna che quando ha ricevuto la diagnosi di sclerosi multipla ha reagito, ha cercato di capire, di individuare un percorso, di vivere giorno per giorno per realizzare i propri obiettivi.

Per informazioni: 050/524076 oppure [email protected]