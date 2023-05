La scelta della nuova sindaca Del Grande, Faraoni, Maccanti

di Gabriele Nuti

Ventiquattro ore di seggi aperti. Oggi dalle 7 alle 23 e domani dalle 7 alle 15. Poi Santa Maria a Monte conoscerà il nome della nuova sindaca. Tre, come noto, le donne che si contendono la poltrona più importante del Palazzo di piazza della Vittoria: Manuela Del Grande di Santa Maria a Monte Sempre (lista civica sostenuta da Forza Italia, Lega e Fratelli d’Italia), Patrizia Faraoni di Fare Insieme (lista civica sostenuta da Pd, Sinistra Civica, Sinistra Italiana, Azione, Italia Viva e Partito Repubblicano) e Elisabetta Maccanti di Viviamo Santa Maria a Monte (lista civica).

Sono 10.766 gli elettori e le elettrici chiamati al voto, suddivisi in 12 sezioni (3 a Santa Maria a Monte, 3 a Montecalvoli, 3 a Ponticelli, 2 a Cerretti e 1 a Tavolaia). Questi i numeri degli aventi diritto al voto sezione per sezione: 1 (397 maschi e 411 femmine, totale 808), 2 (476 maschi e 440 femmine, 916), 3 (431 maschi e 474 femmine, 905) alle scuole di Santa Maria a Monte, 4 (454 maschi e 453 femmine, 907), 5 (529 maschi e 579 femmine, 1108), 6 (391 maschi e 402 femmine, 793) alle scuole di Montecalvoli, 7 (485 maschi e 497 femmine, 982), 8 (470 maschi e 483 femmine, 953), 9 (448 maschi e 460 femmine, 908) alle scuole di Ponticelli, 10 (470 maschi e 479 femmine, 949), 11 (639 maschi e 667 emmine, 1306) alle scuole di Cerretti, 12 (138 maschi e 123 femmine, 261) nell’ex scuola di Tavolaia ora osservatorio astronomico.

Tra gli elettori anche 30 cittadini stranieri comunitari residenti a Santa Maria a Monte che hanno chiesto di poter votare per la scelta del nuovo sindaco come previsto dalle leggi attuali. I cittadini comunitari residenti in Italia posson votare alle elezioni Comunali e alle Europee, non alle Politiche. Trenta di questi, come detto, hanno chiesto di votare a questa tornata di elezioni Comunali, quindi il totale degli aventi diritti sale a 10.796. Domani, dopo la chiusura dei seggi alle 15, inizierà subito lo scrutinio. Intorno alle 17 potrebbero esserci le prime indicazioni su chi tra le tre candidate vincerà le elezioni. Ognuno dei tre schieramenti ha sedici candidati alla carica di consigliere comunale. Ecco i loro nomi.

Santa Maria a Monte Sempre, ha in lista a sostegno di Manuela Del Grande Sindaco, Maurizio Lucchesi (69 anni), Roberto Michi (72), Luca Vanni (33), Johann Bontà (42), Brunella Tantussi (73), Valentina Novi (34), Gianpaolo Dini (63), Sabrina Ambrogini (55), Orazio Arria (53), Daniela Boschi (47), Laura Falorni (51), Alessio Maraia (21), Romano Nieri (62), Benedetta Pandolfi (28), Beatrice Tognarelli (54), Elena Trovatelli (38).

Fare Insieme candida, a sostegno di Patrizia Faraoni Sindaca, Silvia Carli (52 anni), Fabiana Balducci (50), Cinzia Boggia in Castorani (60), Carlotta Caciagli (22), Daniela Carlotti in Barghigiani (65), Enzo Caroti (70), Elisa Eugeni (48), Gianluca Filomena detto Speed Fulmine (38), Gloria Lazzeri (56), Marco Madonia (33), Antonio Milite (43), Francesco Petri (30), Giada Quiriconi (34), Sara Rosi (29), Fausto Solomita (47), Alessandro Vanni (46).

Viviamo Santa Maria a Monte ha in lista, a sostegno di Elisabetta Maccanti Sindaco, Daniele Agasucci (59 anni), Nicla Bernardeschi in Guzzarri (58), Silvia Bertagni (53), Samuele Campo (20), Davide Capobianco (54), Maria Catalano in Tempestini (42), Samantha Chiarugi (45), Giacomo Ghidoni (32), Michele Leonori (49), Gabriele Massini (31), Moreno Meini (57), Silvano Melani (72), Erika Nelli (20), Dario Pagni (51), Ilaria Parrella in Nuti (55), Veruska Sasso (44).