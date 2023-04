La scarpa torna al classico E riscopre il vero cuoio I segnali del mercato

Il momento non è brillante. Ma il comparto pelli-cuoio tiene e, forte dei risultati delle fiere, guarda ai prossimi mesi con fiducia. Di elementi positivi ne sono emersi. Comprenso il calzaturiero che torna a premiare il cuoio da suola, grazie al ritorno da parte di molte firme di alta gamma per una complessiva riscoperta della calzatura formale che valorizza l’impiego del cuoio di qualità e anche della pelle più bella. Inoltre, secondo gli ultimi dati, il cuoio sta andando addirittura meglio delle pelle favorito anche da questa riscoperta che arriva dopo anni di dominio assoluto del mondo delle sneaker. E’ l’export, complessivamente, a dare segnali incoraggianti. Del resto lo stesso 2022 – tirando le somme – ha visto molti comparti di specializzazione avanzare nell’esportazione e tra questi – secondo la Camera di Commercio della Toscana nord ovest – anche il cuoio con un incremento dell’11,6% rispetto al 2021.

Il buon andamento è avvenuto su tutti i principali mercati di sbocco: Francia (+51,1%), Spagna (+2,4%), Portogallo (+16,6%) e Stati Uniti (+32%) mentre si è rilevata una netta contrazione delle vendite verso il Regno Unito (-18,1%) che nel 2021, aveva fatto registrare un autentico exploit. Per quanto riguarda il mercato asiatico vanno a gonfie vele le vendite di cuoio dirette in Cina (+28,4%), che diventa il terzo mercato di riferimento nella graduatoria generale. Favorevoli anche le dinamiche verso le Filippine e Cambogia, più che raddoppiate. In calo, invece, le esportazioni dirette in piazze importanti come Vietnam (-23,6%) e Hong-Kong (-4,2%). La situazione è appunto migliorata anche nelle calzature dove l’export nel 2022 è cresciuto del +18,3%. Netta la ripresa in alcuni paesi di riferimento nei quali, nel 2021, si erano conseguite flessioni severe come gli Stati Uniti (+41,6%) e la Germania (+38%). Vendite in aumento confermate per Francia (+24,7%) e Paesi Bassi (raddoppiato). In ripresa la scarpa classica e la suola per le sneaker un po’ in calo, anche se restano ancora protagoniste del mercato della calzatura. Le recenti sfilate hanno dimostrato come ci sia una complessiva spinta da parte dei creativi nell’impiego del cuoio. Quanto e cosa portaerà questa nuova spinta? I feedback dal mercato diranno concretamente come questa tendenza si tradurrà in termini di consumo.