La scarpa corre verso il Micam E prepara i calzaturieri del futuro

Con l’export che manda segnali incoraggianti, la scarpa corre verso Micam Milano, il salone internazionale leader a livello mondiale per le calzature, che è il punto di riferimento per gli operatori provenienti da tutto il mondo. E qui la prossima settimana – segnatamente dal 19 al 22 febbraio – tante aziende della nostra zona cercheranno le conferme delle ripresa iniziata, pur tra tante difficoltà, nel corso del 2022. La quattro giorni milanese vedrà la compresenza tra Micam, Mipel e TheOne Milano, dedicate rispettivamente a calzature, borse e pelletteria e pret-à-porter. In termini di mercato ci sono segnali interessanti dagli Usa, per l’Europa in particolare dalla Germania e dalla Corea. Il calzaturiero rappresenta anche un importante settore dal punto di vista occupazionale. La ricerca di manodopera qualificata è tornata a crescere. Nella sede del Consorzio Toscana manifatture – che riunisce importanti aziende del settore – ha preso il via un percorso professionale, rivolto a persone disoccupate, su taglio e orlatura, dove si apprendono tutti i processi di preparazione della tomaia della scarpa. In contemporanea è giunto alla terza settimana il corso di formazione per addetti alla manovia: dal montaggio della calzatura, fino al confezionamento. Ne usciranno figure con ottime potenzialità per essere assunte.