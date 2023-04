La santacrocesità doc in un evento per Pasqua

Iniziativa di Pasqua di "Quelli che andavano in sede". E’ previsto, in piazza Matteotti l’Aperimare 90, con fritto di mare e bollicine, organizzato in collaborazione col bar caffetteria Giannini. Il tutto al prezzo di 18 euro, per una serata all’insegna del divertimento e della santacrocesità. Orario d’apertura ore 19,30 e poi avanti fino alle 24. "Vestitevi con i vecchi panni – dicono gli effervescenti organizzatori – prenotando il tavolo; prendete il motorino e venite. Vi aspettano tanti amici e la musica dell’inconfondibile Dj Dollaro". Le prenotazioni si ricevono presso il bar caffetteria Giannini (0571-507549) oppure sul profilo Instagram "gentedisantacroce" e "greggiallarete". Nel corso della serata ci sarà la presentazione della maglietta di "Quelli che andavano in Sede" con un bel disegno davanti e un suggestivo ricordo sul retro. Roba da non perdere. Inoltre, l’estrazione della speciale lotteria con "L’Ovo della Sede", come primo premio. I numeri verranno estratti sabato 8 aprile in Sede (10,30), vale a dire all’interno del Centro Parrocchiale Giovanni XXIII, in piazza Mattotti, da alcuni componenti l’associazione degli Ortolani Coraggiosi di Ventignano. A loro andrà, in beneficenza, il ricavato della serata di martedì prossimo. Secondo premio, un kit deodorante per l’ambiente, Acqua dell’Elba, donato dalla Maison de Parfum. Terzo premio: un bel vaso floreale per centrotavola elargito da Fiori e Colori. Quarto premio: la colomba e la boccia, del panificio Il Fornaretto. I biglietti si possono acquistare presso: Fiori e Colori, Il Fornaretto, Maison de Parfum, Alberto Fashion Store, Specchio delle mie brame, Romina e Daniela e bar caffetteria Giannini.

Marco Lepri