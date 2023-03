"La sanità e i suoi tempi troppo lunghi"

CASTELFRANCO

I problemi della sanità, con alcuni casi eclatanti di liste d’attesa lunghissime e venti giorni per una visita dal proprio medico di famiglia, sono al centro della polemica che solleva Giuseppe Pino Calò, nuovo coordinatore di Forza Italia a Castelfranco. "I motivi delle proteste sono i tempi lunghi, liste di attesa esaurite, medici di base che vanno in pensione e che non vengono sostituiti con passaggi dei pazienti ai medici già al massimo di mutuati – scrive Calò – Cito un caso vissuto direttamente: per effettuare una risonanza magnetica e una tac mia moglie ha trovato posto rispettivamente a Siena e a Montepulciano nelle locali strutture ospedaliere con tempi di attesa oltre i trenta giorni.

Ma la cosa più assurda ed esilarante l’ho letta su facebook dove nei giorni scorsi vi erano lamentele in quanto per prenotare una visita dal proprio medico curante è stato dato un appuntamento a 20 giorni. Un cittadino di Castelfranco, evidentemente esasperato di questo andazzo e avendo avuto un appuntamento a 20 giorni dal prioprio medico di base, ha postato sui social di aver scritto al presidente della regione Toscana, Giani, lamentando che a Castelfranco per una visita al medico di base danno appuntamento a 20 giorni. E e fra la sua incredulità ha avuto risposta dal presidente, e la risposta è stata che il medico di base non è responsabilità della regione".

"Aldilà di chi possa essere la responsabilità – conclude Calò – dobbiamo dire che innanzi tutto il problema è serio e reale. Chi può dare una risposta esaustiva a questo dilemma che per alcuni giorni tormenterà la nostra collettività? Sindaco Toti può lei darci una risposta in quanto responsabile della sanita sul proorio territorio?".