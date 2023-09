La Rocca verso le amministrative. Giglioli in attesa dell’investitura. CambiaMenti: "Noi ci saremo"

Verso il voto. Silenziosi i partiti e le liste si muovono. Ma fioccano le prime indiscrezioni. Giglioli è in corsa per la ricandidatura: il sindaco di San Miniato, da tempo, ha dato la piena disponibilità per fare il secondo mandato. Da quanto si apprende sono in corso, proprio in questi giorni, alcune consultazioni interne in vista dell’assemblea comunale che avrebbe già dovuto tenersi. Un "giro" di pareri prima di portare la proposta al vaglio del parlamentino locale Dem. Poi il via alla preparazione delle strategie per affrontare le urne che hanno bisogno di accorgimenti ed attenzione: il panorama è cambiato, il centrodestra – a differenza di quello che accadeva anni fa – ha mostra muscoli e numeri in grado di contendere il municipio al centro sinistra. Secondo bene informati attorno al nome di Giglioli spunteranno anche due liste civiche di sostegno. E cosa accade all’opposizione. Manola Guazzini, leader del cartello civico CambiaMenti è lapidaria: "Io, tutto il lavoro fatto in questi anni non lo butto, Cambiamenti ci sarà". Come e con quale candidato è tutto da decidere. Scenderà di nuovo in campo in prima persona? "Non lo decisi io la scorsa volta, e non lo deciderò neanche questa". E poi il centrodestra con Fratelli d’Italia che a settembre 2022 anche sotto la Rocca – in quello che era storicamente uno dei Comuni più rossi della Toscana – fece vendemmia di voti. Cui sarà un candidato unico? Secopndo le poche indiscrezioni filtrate il partito della Meloni, che ora ha un circolo a San Miniato, insieme a Forza Italia e Lega avrebbe già iniziato il confronto per affrontare le amministrative 2024.

Carlo Baroni