La Rocca mondiale con Andrea ll motocross parla sanminiatese "Vittoria importante per tutti"

SAN MINIATO

Andrea Adamo, pilota del moto club La Rocca di San Miniato, a un passo dalla vittoria del campionato del mondo di motocross. In Finlandia Adamo ha messo a segno una superba doppietta che gli vale la seconda vittoria di Gran premio della stagione e della sua giovane carriera e gli consente di mettere le mani sul titolo iridato. Il pilota di San Miniato ha portato la sua moto Ktm 250 SX-F alla vittoria in entrambe le manche sull’umido e sabbioso circuito di Vantaa, nei pressi dell’aeroporto di Helsinki, e ora vede il suo vantaggio in classifica salire a 60 punti. Il belga suo compagno di squadra Liam Everts, terzo di giornata, lo ha raggiunto sul podio. Per Andrea quella finlandese è stata la seconda vittoria, dopo quella delle Fiandre, e l’ottavo podio stagionale.

"Sinceramente non mi aspettavo questo risultato – le parole di Andrea Adamo – Sono arrivato con la mia solita mentalità: cercare di dare il massimo e vedere dove mi avrebbe portato. La pista mi piaceva e mi sentivo bene, in più sono partito forte in entrambe le manche, anche se non sono mai riuscito ad essere primo alla seconda curva e ho dovuto rimboccarmi le maniche tutte e due le volte. Ma alla fine ho fatto una doppietta, sapevo che mettendo insieme tutti i pezzi sarei stato vincente".

Tony Cairoli, team manager Red Bull Ktm Factory Racing: "È stata una gara positiva, i ragazzi della MX2 hanno fatto un super lavoro; Andrea è stato semplicemente strepitoso e ha fatto un gran passo avanti in ottica campionato". Ovviamente non nasconde la sua soddisfazione Lodovico Scardigli, presidente del moto club La Rocca di San Miniato. "Cosa dire? – inizia Scardigli – E’ stato un weekend incredibile. Siamo felicissimi per quello che Andrea ha fatto. Quello di Adamo è un podio molto importante per il comune di San Miniato, per noi perché adesso festeggiamo la vittoria di un Gp prestigioso come quello della Finlandia ma anche la leadership in campionato, dove Andrea ha saputo portare altri punti di vantaggio sugli inseguitori. È una sensazione ancora più dolce perché Andrea si ripaga di tutti i sacrifici che fa. Siamo orgogliosi di questo giovane e grandissimo atleta. Dedico questa straordinaria affermazione a tutte le persone che ci sostengono".

g.n.