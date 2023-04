La Rocca, compie 800 anni e fa il pieno di turisti

La Rocca è il polo museale più visitato dei Musei Civici, come testimoniano i numeri che si sono registrati anche durante il ponte pasquale appena trascorso, dove, in soli tre giorni (8,9 e 10 aprile), ben 451 persone sono salite in Rocca, il 14,6% in più rispetto agli stessi giorni del 2022. La Rocca oggio festeggia 800 anni dalla fine della sua edificazione. Il Comune di San Miniato, in collaborazione con CoopCulture e il Sistema Museale del Valdarno Inferiore, e con il sostegno di Melissa srl, organizzano, stamani alle 10 una festa insieme alle classi della scuola prima e secondaria di primo grado dell’istituto comprensivo Sacchetti. "La Rocca è un simbolo non solo per i sanminiatesi ma per tutto il territorio ed era giusto quindi omaggiarla con una giornata dedicata - dicono il sindcao Simone Giglioli e l’asessore alla cultura Loredano Arzilli -. Questa ricorrenza ci offre anche l’occasione di poter ripercorrere la storia della nostra città, facendo conoscere episodi ed eventi che hanno portato San Miniato ad essere quella che è oggi". Minata e completamente abbattuta dai tedeschi nell’estate del 1944, la Rocca sul finire della seconda guerra mondiale, è stata fedelmente ricostruita nel 1958.