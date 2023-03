La rifinizione della pelle Lezione di Fgl Academy

SANTA CROCE

Dopo l’ottima esperienza dell’anno scorso, torna per la seconda edizione il progetto Fgl Academy tramite cui l’azienda chimica di Santa Croce Fgl International investe nella formazione delle nuove generazioni. Nei giorni scorsi un team di professionisti interni dell’azienda ha incontrato studenti e studentesse di due classi quinte dell’istituto tecnico tecnologico Galileo Galei di Arzignano, per un corso incentrato sulla rifinizione della pelle con un focus sull’utilizzo di prodotti e metodologie a basso impatto ambientale. Questo per avvicinare i ragazzi a quelle che sono le richieste che impone oggi il mercato e le possibili soluzioni tecniche che il mondo della chimica ha raggiunto dopo anni di ricerca. La finalità del progetto Fgl Academy è mettere a disposizione una condivisione del proprio sapere nel settore della chimica conciaria, diffondendo le conoscenze con chi sta muovendo i primi passi in questo mondo, andando a portare nelle scuole un esempio di impresa e di applicazione reale dei prodotti.

C. B.