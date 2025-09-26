La riconquista del quartiere. Spazio al co-working e al progetto radiofonico

Spazi confortevoli, completamente rinnovati e con ogni tipo di servizio essenziale a disposizione di giovani, ma non solo, lanciati nel mondo del lavoro. Sono pronti, e domani pomeriggio saranno presentati alla cittadinanza, le stanze degli ex uffici Cpt nel Palazzo Rota in zona stazione che il Comune di Pontedera apre al co-working e ad un nuovo progetto radiofonico. Chiunque, entro il 10 ottobre, può fare richiesta (all’indirizzo mail [email protected]) per accedere a questi spazi, allestiti con sedie, scrivanie, poltrone e divanetti. Sarà gratuito per i primi 6 mesi, rinnovabili per altri 6.

"È stato un percorso lungo perché la ristrutturazione ed una serie di imprevisti tecnici ci hanno rallentato un po’ ma finalmente ci siamo – la soddisfazione della vicesindaca Carla Cocilova – questo uno spazio rientra nella programmazione dell’amministrazione per la creazione di una rete di spazi più ampia, che si rivolge ai giovani, ai ragazzi della nostra città. Abbiamo recentemente lanciato le attività del Crec, lo YouthLab al Poliedro con il torneo di biliardino a coppie di sabato (domani) già soldout, con le attività della Fondazione Charlie, con il doposcuola di Fuori del Ponte e le attività nel parco della casina. A cui si aggiunge lo Skate Park nel giardino Bella di Mai. E ieri si è anche insediata la consulta dei giovani. C’è una visione più ampia e ragionata della città".

"Con il co-working vogliamo supportare piccole iniziative, piccole start-up di giovani – prosegue la vicesindaca – Qui potrà essere richiesta anche la sede legale delle associazioni del territorio, vogliamo creare una rete anche con le associazioni in un quartiere che vede una presenza importante di servizi e realtà associative. C’è poi la parte radio, che vuole essere un’opportunità per i tanti ragazzi e ragazze che in questo quartiere vivono gli spazi urbani e possono trovare qui uno spazio dove allargare le proprie competenze e condividere un percorso di crescita".

Si tratta di un progetto portato avanti dal Comune con la Uisp e Arnera. "Ci piacerebbe che chi poi usufruirà degli spazi riuscisse a mettere a disposizione degli altri un po’ del proprio tempo e delle proprie competenze" dice Alessia Orsi della Uisp. "Abbiamo così riqualificato tutta la strumentazione di quella che era la radio comunitaria al Poliedro per mettere in campo un progetto radiofonico ancora tutto da scrivere" spiega Domiziano Lenzi, presidente Uisp Valdera.

L’inaugurazione, in programma domani pomeriggio alle 17 in via Sacco e Vanzetti 41 (primo piano), può essere l’occasione per vedere questi spazi da vicino.