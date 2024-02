La ricetta dei socialisti per la zona

Anche i socialisti di Santa Croce hanno gli occhi puntati sul voto di giugno. ma prima ancora sottolineano la loro preoccupazione "dal clima di indifferenza nei riguardi della politica che si manifesta in una diffusa disaffezione verso le istituzioni e produce un dannoso astensionismo". "Prioritario è oggi, quindi, – spiega una nota – contrastare questa disaffezione con un segnale chiaro di cambiamento nelle scelte politiche e nella formazione del futuro governo cittadino, per recuperare un consenso motivato al voto e saper valutare quello che accade nella quotidianità del paese". Poi l’impotanza delle scelte. Tante le urgenze. E fra queste il bisogno "di un forte impegno nella scelta del decoro Ambientale del paese, che non siano solo nuove apposizioni di corredo urbano, ma una continua sorveglianza in ogni suo aspetto". Importante, anche, "una valorizzazione del distretto conciario, in questo periodo così delicato, per la difesa del livello occupazionale e dell’economia locale".

"Occorre pensare – scrivono i socialisti – il Distretto del Cuoio come una grande comunità di centomila abitanti ricca di saperi e lavori di cultura, tecnologia, ambiente e turismo". Perchè "solo il pensare in grande e positivo ci permetterà di sconfiggere il declino e la crisi.