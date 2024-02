La recessione ci ha fatto le scarpe. Calzature, il trend è tornato al 2021

di Carlo Baroni

MILANO

La dinamica recessiva della domanda in termini di quantità, sia sul fronte interno che sui mercati internazionali, ha fortemente penalizzato la produzione calzaturiera che ha perso, nel 2023, quanto aveva ripreso nel 2022 ed è tornata ai volumi del 2021. Del resto i consumi interni hanno evidenziato nel 2023 una contrazione sia termini di quantità (-3%) che di spesa (-1,5%), solo in parte mitigata dal recupero nello shopping dei turisti stranieri.

Sono gli effetti di una congiuntura determinata dal difficile scenario internazionale, dominato da eventi e rischi geopolitici, e dalle condizioni finanziarie restrittive per famiglie e imprese. Ma c’è anche preoccupazione per com’è iniziato il 2024, previsto in ulteriore frenata, alla luce del difficile scenario internazionale: per oltre la metà degli imprenditori la ripartenza non avverrà prima del 2025. Questa la fotografia del settore scattata dal Centro Studi di Confindustria Moda per Assocalzaturifici presentata a Micam, la più importante fiera del comparto in programma da oggi fino al 21 febbraio a Fiera Milano Rho.

Un evento cui sarà presente in forza il manifatturiero della scarpa toscana, uno dei tasselli strategici della filiera della pelle e del cuoio della regione, con la sua produzione all’insegna dell’artigianalità di alta gamma. Micam è la principale vetrina di settore con 923 brand, di cui 464 italiani e 459 internazionali, provenienti principalmente da Spagna, Turchia, Brasile, Germania e Portogallo: un momento fondamentale di verifica dello stato di salute del comparto, ma anche l’occasione per cogliere in anteprima i nuovi trend. "L’anno da poco concluso ha avuto per il calzaturiero un andamento ondivago – ha spiegato Giovanna Ceolini, presidente di Assocalzaturifici –. Alle performance brillanti del primo trimestre, con aumenti a doppia cifra per export e fatturato, è seguito un progressivo rallentamento che ha condotto a risultati modesti nella seconda frazione e poi a flessioni nella seconda parte dell’anno. Il quarto trimestre, in particolare, si è chiuso senza stravolgimenti rispetto al trend negativo del precedente, registrando una frenata del fatturato (-5,4%), dell’export e degli acquisti sul mercato interno (-1,8% la spesa delle famiglie). Il 2024 inoltre sta manifestando in avvio segnali preoccupanti".

Per quanto riguarda l’export tra i mercati esteri si è confermata al primo posto la Francia, in forte calo la Svizzera; Usa e Germania hanno subìto nella seconda parte dell’anno drastiche battute d’arresto (-25% in volume nel quadrimestre luglio-ottobre). In ripresa vengono evidenziate Cina e Giappone; bene anche gli Emirati Arabi (+30% in valore e +8,9% in paia). Russia (+36,8% in valore) e Ucraina (+79%) hanno sperimentato –dopo il crollo del 2022 per l’inzio del conflitto – un sensibile rimbalzo pur restando sotto i livelli 2021 pre-guerra.

Tornando alla fiera di Milano, sotto la lente ci sarà l’innovazione tecnologica nel mondo della scarpa. Compresa la scansione 3D del piede, che permette al cliente a trovare la calzatura perfetta nei negozi fisici e online. Ma grande attenzione anche a alla formazione e alle nuove generazioni, con l’intento di creare un legame sempre più stretto tra il mondo della formazione e quello delle professionalità coinvolte nel settore calzaturiero: dai creativi fino agli specialisti nella manifattura di ogni tipo di scarpa.