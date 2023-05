"La Randonée piace Valorizza il territorio"

"La Randonnée della Valdera cresce di anno in anno e sta diventando sempre di più una manifestazione turistica, simbolo di una Valdera che pedala ritta sui pedali verso una strada nuova fatta di turismo e valorizzazione del territorio". La presenta così il sindaco di Pontedera, Matteo Franconi, la 12esima edizione della Randonnée Mountain Bike della Valdera in programma domenica 21 maggio con partenza alle 8.30 dal circolo Galimberti. "Quest’anno vogliamo superare il record di iscritti" l’ambizione del primo cittadino. Iscritti che lo scorso anno erano arrivati a 300 e che quest’anno, ad una settimana dal via, sono arrivati a 200. È possibile ancora iscriversi fino a tre giorni prima della gara al costo di 25 euro (più 5 euro per chi non è iscritto a società sportive di ciclismo per la copertura assicurativa) che comprende pacco gara, ristori, pasta party e servizi come spogliatoi, docce e lavaggio bici. Tre i tragitti per le mountain bike e adatti anche a bici gravel ed elettriche che per questa edizione sono stati rinnovati. Uno, più impegnativo, di 120 chilometri, uno intermedio di 80 e uno più breve di 40, con dislivelli più o meno marcati. Tra i luoghi attraversati quest’anno Casanova, Morrona, Terricciola, Orciatico, il Teatro del Silenzio a Lajatico, Peccioli, Libbiano, Toiano, Palaia. Nel tragitto ci saranno sei punti ristoro con degustazioni.

"Come dico nella canzone che ho scritto non è una competizione, non c’è una classifica né premi – dice Claudio Caponi – la Randonnée è un andar né forte né piano ma sempre lontano". Rinviata invece a domenica 4 giugno la Mangialonga inizialmente in programma per domani ma rinviata di tre settimane a causa del maltempo di questi giorni.

l.b.