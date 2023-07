La rabbia dei trasportatori "Stop al progetto pedaggio" Eugenio Giani non ci sta

di Carlo Baroni

Gli autotrasportatori, nei mesi scorsi, hanno alzato la voce per le condizioni della Fi-Pi-Li – sfilando in corteo tra buche e restringimenti – e contro il progetto del pedaggio. Ieri un altro capitolo per dare la spallata al progetto della Regione. "Chiediamo un rinvio e un supplemento di indagine e riflessione" sulla costituzione di Toscana Strade Spa per la gestione della Firenze-Pisa-Livorno, finanziata da un pedaggio sui mezzi pesanti. Assotir ha dato conto degli esiti degli incontri coi gruppi politici in consiglio regionale. "Pur con alcuni distinguo - sostiene l’associazione - potremmo sintetizzare che da parte di ognuno dei gruppi consiliari, sono state rilevate diffuse perplessità anche da parte della maggioranza, e che in buona sostanza nessun gruppo si e dichiarato favorevole senza distinguo rispetto alle proposte principali sul tappeto". Mentre "hanno tutti convenuto sulla necessità di dover approfondire l’istruttoria in corso sia sugli obiettivi che sugli strumenti che sulle specifiche tecniche ad oggi prospettate – si legge –. Iniqua, insufficiente, incerta e non urgente sono le espressioni più utilizzate nei rispettivi giudizi dei gruppi, al punto da poter provocare difficoltà rispetto al percorso ipotizzato che potrebbe anche portare a individuare ostacoli non facilmente superabili". Assotir ha ribadito la propria contrarietà all’idea del pedaggio selettivo: "Pretendere una forma di pagamento prima di avere un servizio di carattere autostradale (corsia di emergenza, piazzole di sosta, interventi per migliorare la sicurezza attiva e passiva, etc) è una pretesa che cozza contro il buon senso e probabilmente anche contro la normativa vigente". Lapidario, si apprende, il presidente Eugenio Giani. "Assotir tiene una posizione che è comprensibile perché tutela interessi di parte, ovvero tutela gli interessi dei tir che preferiscono non pagare un pedaggio, e lo faremmo tutti probabilmente se ci trovassimo ad essere quelli che gestiscono un tir: in realtà noi dobbiamo tutelare gli interessi generali". "Il progetto di Toscana Strade - ha spiegato Giani- è perché si possa arrivare ad una gestione della Fi-Pi-Li più adeguata da un punto di vista della quotidianità, senza rincorrere i cantieri".

Sul caso è scontro politico. "Fin da quando Giani ha espresso la volontà di far pagare un pedaggio ai mezzi pesanti sulla Fi-Pi-Li per avere un tesoretto al fine di porla in condizioni meno disastrose di com’è, abbiamo espresso un parere negativo alla proposta", ha detto Elena Meini (Lega) garantendo il pieno appoggio ad Assotir. "Non è tassando il mondo del trasporto merci che si risolvono i problemi di una strada regionale per la quale sono stati spesi 43 milioni di euro in 3 anni, senza che disagi e code siano diminuiti", ha detto il capogruppo di Forza Italia Marco Stella.