La quarantunesima edizione del Rally di Casciana partirà da Pontedera

CASCIANA TERME

La quarantunesima edizione del Rally di Casciana Terme sarà un mix di novità e tradizione.. La tradizione sarà ancora Casciana con il suo tracciato spettaciolare e la sede del quartier generale della manifestazione. la novità è Pontedera che ospiterà la partenza in piazza Cavour e il parco assistenza nella grande piazza del Mercato. Intanto, c’è fermento e grande attesa, per quella che sarù la penultima prova della Coppa Rally di zona 6, in programma il 2 e 3 settembre.

"Grandi cambiamenti, per la gara organizzata da Laserprom 015, con l’ingresso nell’evento della città di Pontedera – si legge in una nota degli organizzatori – La piazza del Mercato sarà anche la location scelta per dare il via alle sfide con il cronometro, nella serata di sabato 2 settembre con una prova speciale a inseguimento. Nella stessa area vi sarà allestito il parco chiuso notturno".

"La competizione, poi, tornerà ad accendere i motori l’indomani, domenica 3 settembre, tre prove speciali da ripetere, che punteggeranno un percorso fortemente ispirato alla tradizione – si legge ancora nel comunicato – La gara manterrà comunque la propria tradizione dell’essere simbolo di Casciana Terme, dove verrà ospitato il quartier generale con direzione gara, segreteria e sala stampa, oltre alla cerimonia di arrivo nella centrale piazza Garibaldi. Il 41° Rally di Casciana terme sarà valido anche per il trofeo Rally Toscano, per il premio Rally Aci Lucca oltre che per i trofei promozionali Michelin Trofeo Italia, Pirelli Accademia e R-Italian Trophy".

L’edizione dello scorso anno venne vinta dal parmense Roberto Vescovi, in coppia con Giancarla Guzzi su una Skoda Fabia Rally2R5, in seconda posizione, con pari vettura si piazzarono i cugini Michele Giorgio Rovatti e terzi Santini-Mazzetti, al loro debutto con una Ford Fiesta WRC "plus".