La pulizia dei percorsi verso le Fonti

Sono iniziate le pulizie estive partendo dalla Fonte dei Portonari, nei prossimi giorni i lavori proseguiranno con la via del Mulinaccio, Fonte dei Castagni e i percorsi di collegamento delle fonti. Un impegno che porta avanti con determinazione l’associazione Agorà con i suoi volontari. Anche in vista dell’estate, la stagione che porta un crescendo di visitatori sul territorio: la crescita in questo settore di Fauglia è a doppia cifra. Il decoro delle strade e dei percorsi verso le fonti storiche, ovviamente, sono un valore aggiunto. Nelle settima scorso, lo ricordiamo, l’associazione ha provevduto a rimuovere una significativa quantità di rifiuti da via delle Pantane: qui oggetti e scarti di ogni sorta erano sparsi sul limite della strada ma anche nei boschi circostanti la stessa. I volontari di Agorà sono anche sentinelle del decoro e provvedono a segnare le criticità. Infatti proprio dietro a queste segnalazioni Geofor ha organizzato una raccolta in diversi luoghi del comune dove erano stati individuati diversi cumuli di materiali abbandonati.