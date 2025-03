La Pubblica assistenza apre le porte. Antincendio, si cercano i volontari

La Pubblica Assistenza Alta Valdicecina, specializzata in antincendio boschivo e protezione civile, prenderà parte, anche quest’anno, alla campagna estiva 2025 contro la lotta agli incendi boschivi.

L’obiettivo della pubblica assistenza è quello di ripetere gli alti standard ottenuti in passato, migliorare la qualità di intervento e ridurre i rischi di episodi drammatici nell’attività di antincendio boschivo, l’associazione ha rafforzato il numero dei volontari attivi sulle quattro sezioni operative, sviluppando un programma di formazione di circa 20 nuovi volontari.

E per migliorare l’intervento sull’emergenza di antincendi boschivi, insieme a Fondazione Cassa di Risparmio di Volterra, ai Comuni e all’Unione Montana, è stato realizzato un progetto composto da 5 telecamere ad alta definizione, ubicate in zone panoramiche strategiche che permettono di visualizzare tutto il territorio dell’Alta Valdicecina e quindi di individuare un eventuale principio di incendio, dando esattamente la posizione e l’estensione stessa in modo da fare interventi mirati, precisi e tempestivi.

Questa metodologia permette di intervenire più tempestivamente e con le risorse adeguate nelle zone a rischio.

"Tutto questo e molto altro, riguardo l’emergenza nel settore della protezione civile, con innumerevoli interventi per eventi alluvionali nella Valle e fuori Regione, è stato reso possibile dal grande spirito di sacrificio dei volontari, ma dal punto di vista economico grazie all’aiuto e supporto dei Comuni di Pomarance, Castelnuovo Valdicecina, Monteverdi Marittimo, Volterra e Montecatini Valdicecina, della Fondazione Cassa di Risparmio di Volterra e delle numerose ditte e soggetti privati che hanno creduto e credono in noi", scrive la Pubblica Assistenza.

La ricerca apre le porte: chi vuole dedicare parte del suo tempo alle nostre attività di volontariato, può contattarci al numero 320-6507714 o scrivere una email a [email protected]".