La protezione civile cresce ancora. Due veicoli e un visore anti calamità

MONTOPOLI

La Pubblica Assistenza ha due nuovi mezzi per gli interventi di protezione civile. Sono stati inaugurati ieri pomeriggio nella sede di via Mattei a Capanne. "Una specialità che viene allertata di frequente, visti i fenomeni meteorologici estremi che, sempre più spesso, colpiscono la nostra penisola e anche il nostro territorio – spiegano dalla Pubblica Assistenza – I due mezzi sono un furgone e una jeep pick-up. Il furgone è adibito a centro di coordinamento mobile e servirà a trasportare sui luoghi degli interventi il nostro nucleo droni e a fornire supporto logistico con capacità di operare in

autonomia".

"Un modo di operare in cui la nostra associazione crede molto e che servirà da supporto in caso di alluvioni, incendi, terremoti e ricerca scomparsi, con un software che è stato sviluppato e testato da un nostro volontario e che consente alla centrale operativa che gestisce l’emergenza, ovunque essa sia ubicata a livello locale, regionale o nazionale, di poter vedere i vari contesti di intervento – dicono ancora dalla Pubblica Assistenza di Montopoli – Si tratta di una nuova capacità di coordinare i volontari e i mezzi di varie associazioni, collegati dal software Vision tour, per far sì che chi prende le decisioni in emergenza abbia un quadro chiaro, dettagliato e oggettivo della situazione. Il software ha già ricevuto l’apprezzamento di molti tecnici del settore che ne vedono le potenzialità in termini di aumento della capacità di risposta, tempestiva e coordinata, all’emergenza".

Il secondo mezzo, la Jeep pick-up, avrà una capacità multiruolo per aiutare i volontari nelle varie attività di protezione civile che la Pubblica Assistenza riesce a garantire ai cittadini. "Questa jeep, per noi della Pubblica Assistenza è speciale per un altro motivo – spiega il presidente Samuele Fiorentini – Questo mezzo è dedicato all’amico Stefano Costagli, un nostro volontario, attivo su tutti i fronti, dal sanitario al sociale alla protezione civile, sempre pronto ad aiutare il prossimo con il suo sorriso e senza risparmiarsi. Stefano ci ha lasciati nel 2018, quasi 6 anni fa, ma il suo ricordo è sempre con noi e questa festa, sarà dedicata a lui".