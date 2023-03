La prosa al Vittoria con "Trucioli"

Questo pomeriggio alle ore 17.30 presso il Teatro Vittoria di Cascine di Buti inizia la stagione di prosa a cura di Dario Marconcini con lo spettacolo “Trucioli”, un progetto de Gli Omini, drammaturgia Giulia Zacchini con Francesco Rotelli e Luca Zacchini, prodotto da Teatro Metastasio di Prato in collaborazione con Gli Omini. "Trucioli" pone sul palco minuscole scene di minuscoli personaggio per ricostruire in’italietta in miniatura, tutta abitata dai più piccoli. Due attori e una valanga di voci raccontano un’intera città.