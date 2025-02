La proposta choc del consigliere: "Come si rilancia il centro storico?. Con una casa d’appuntamenti"

di Gabriele Nuti

Il medico che ama le provocazioni – o, se volete, le sparate – ha colpito ancora. Sempre in consiglio comunale. Dopo le mazzette di Farmavaldera ora propone di "aprire un postribolo nella ex mostra del mobilio". Una casa di appuntamenti per richiamare gente a Ponsacco. L’idea – diventata caso nazionale anche nel noto programma radiofonico La Zanzara – Baldacci l’ha esternata durante la discussione del punto all’ordine del giorno sui sostegni e le agevolazioni decisi dalla giunta Gasperini a chi aprirà attività nel centro storico. Richiamato dal presidente del consiglio comunale Roberto Russo a usare termini più apporopriati al contesto, tra risatine e battute in sottofondo, Baldacci è entrato nel dettaglio affermando che "postribolo vuol dire casino, oppure pensa il presidente che certi argomenti siano intoccabili, guardi che p..... ce ne sono tante e tenerle per la strada non credo sia civiltà". "Se c’è la possibilità di dare cibo, spazio, opportunità ben venga qualsiasi tipo di attività – ha detto ancora Baldacci – Il problema è che questo centro storico è stato affogato. Se si vuole far qualcosa facciamolo, altrimenti diamolo ai..., facciamoci un ghetto con un muro....".

"La mia non è una proposta ma una provocazione – ha poi spiegato Massimo Baldacci contattato telefonicamente – Il Comune non deve fare differenza, ma dare una mano a tutti se si vuole provare a dare una speranza minima al paese che è un paziente premoriente. Siamo a camminare sulle bare nel corso". Poi un ulteriore affondo. "In questo consiglio comunale siamo puritani, farisei, abbiamo fatto la legge Merlin per mandare in mezzo alla strada le donne, che sono la creatura più bella, indifese, sfruttate, picchiate – ancora le parole del consigliere di Destra Sociale, gruppo da lui fondato e di cui è unico esponente dopo la decisione di uscire da Ponsacco SiCura e Fratelli d’Italia per la nota vicenda delle accuse a Farmavaldera – Io sarei per la riapertura delle case di tolleranza in ogni caso, in un quartiere protetto che eviti il lavoro della mafia e di chi massacra le donne che sono la meraviglia del creato. Se ho offeso qualcuno mi scuso. Ho fatto il medico tutta la vita e ho fatto del bene a tanti con la mentalità della destra sociale per il bene degli altri. Ci scandalizziamo delle p.... e non di sei milioni di aborti. Ma lei ha mai visto una mucca uccidere il vitellino o una lupa il lupacchiotto?".

"Le sparate del consigliere Massimo Baldacci ormai sono note a tutti, inutile commentarle – dicono Partito democratico, Italia Viva e Per Ponsacco – Rimane l’amarezza per l’ennesima ondata di fango che si abbatte su Ponsacco, non fossero bastate le sparate televisive a Mediaset sul Palazzo rosa. Questa è la destra che ci governa, quelli che per il ruolo istituzionale dovrebbero essere i migliori ambasciatori di Ponsacco, finiscono per screditarci ogni giorno".