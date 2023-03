La Pro Loco cambia volto "Nuova organizzazione"

SANTA CROCE

La Pro Loco di Santa Croce è iscritta nel registro nazionale del terzo settore. "Dovremmo essere un’associazione meglio organizzata e strutturata con compiti e obbiettivi definiti da assolvere in maniera puntuale perché questo richiede l’essere iscritti al registro nazionale del terzo settore – le parole del presidentre Angelo Scaduto – Affrontare il futuro con maggiore responsabilità e sicuramente anche con maggior aggravamento burocratico ci permetterà di essere destinatari del 5XMille ma anche interlocutori previlegiati delle amministrazioni pubbliche in generale". In questa nuova veste sabato 25 marzo la Pro Loco si riunisce in assemblea con i soci e sarà importante, come sottolinea il presidente Scaduto, "la partecipazione di tutti". "L’assemblea servirà per parlare delle attività svolte e di quelle da svolgere, di rilanciare il tesseramento, di condividere il ruolo della Pro Loco in una città come la nostra, quale futuro immaginare, il tipo di risorse e se necessari alcuni cambiamenti", conclude Scaduto.