La mostra di Barbara Fluvi, organizzata dall’Orcio d’oro, in collaborazione con gli assessorati alla cultura e pari opportunità e commissione pari opportunità, si è chiusa con successo dopo una due giorni che ha dimostrato la grande vitalità della città, che stava dano vita a tante altre, seguitissime, iniziative. "Noi parliamo naturalmente delle nostre – dice l’organizzatore Andrea Mancini - che chiudono un ciclo di tante serate che hanno punteggiato la Primavera delle Donne: l’incontro con la giornalista romana Marilina Veca, sullo stalking, l’altro con Simone Ferretti e Federica Caponi su quello che, in Italia, è stato il primo processo in cui si è parlato di stupro. E poi un incontro su Chaplin e sul suo rapporto con le donne e poi arte e teatro".