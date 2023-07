La prima è subito oro

PONSACCO

Un anno e mezzo per cominciare a ballare e... salire sul gradino più alto dei campionati italiani. Loro sono Tommaso Giachetti ed Elena Marchi di Ponsacco, coppia di studenti impegnati attivamente in parrocchia e con la passione per il ballo che praticano alla scuola Italy Dance Village con i coach Nicolas e Marika. Dopo i brillanti risultati regionali, i maestri hanno presentato a Elena e Tommaso l’opportunità di partecipare ai campionati italiani di Danze standard Fids a Rimini. E loro hanno risposto alla grande vincendo nella categoria Youth 16-18 anni classe C. Un debutto straordinario. Bravi.